IMAGINARY LANDSCAPES

Recital per pianoforte solo



BENEDETTO BOCCUZZI, pianoforte

Musiche di C. Debussy, M. Ravel, E. Satie, I. Fedele, E. Chisci, D. Rotaru e M. Di Bari



Nel programma Imaginary Landscapes il pianista Benedetto Boccuzzi invita l'ascoltatore ad un viaggio attraverso gli allucinati paesaggi immaginari della musica del XX e XXI secolo, creando un itinerario nel quale il notturno si connette al magico, le aurore emergono occasionalmente dalle tenebre e gli ordinati meccanismi diurni lasciano spazio a contorti e imprevedibili meccanismi notturni. Il programma si apre e si chiude con Claude Debussy, autore al quale Boccuzzi ha consacrato il suo album di debutto intitolato À Claude. Il caleidoscopico programma segue con le musiche dei francesi Maurice Ravel ed Erik Satie e dei contemporanei Marco di Bari, Ivan Fedele, Doina Rotaru ed Enea Chisci.





