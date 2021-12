A Palazzo Pesce Imaginary Landscapes e Deixa eu Dizer

Venerdì 14 gennaio 2022 ore 20.30 Palazzo Pesce si apre agli “Imaginary Lanscapes” del pianoforte di Benedetto Boccuzzi.

Un concerto in Puglia che è un caleidoscopico viaggio musicale da Johann Sebastian Bach ad André Boucorechliev, passando per Claude Debussy, Franz Schubert e Jörg Widmann. I brani diventano “quadri ad un’esposizione” e mostrano paesaggi sonori diversissimi: la giovanile classicità dell’“Aria variata alla maniera italiana” di Bach, le evanescenze delle “Images” di Debussy, l’astrattismo multiforme dei sei “Études d’après Piranèse” di Boucourechliev, il fiabesco lirismo di sei pezzi dal ciclo liederistico “Die Schöne Müllerin” di Schubert (nella versione per pianoforte solo di A. Horn) e l’allucinato omaggio a Schumann delle “Elf Humoresken” di Jörg Widmann.

Sabato 15 gennaio 2022 alle ore 20.00 (I set), 21.30 (II set) Palazzo Pesce apre le sue porte a “Deixa eu Dizer” insieme ad Anna Maria Sanna alla voce e midi controller e Paolo Magno alla chitarra e midi controller.

Un concerto in Puglia che nasce dalla passione per la musica brasiliana e per la continua ricerca di sonorità moderne: un programma che oltre a noti brani di autori cariochi presenta anche alcuni inediti, in un continuo intreccio delle melodie e dei ritmi suadenti tipici brasiliani con la contemporaneità dei suoni elettronici ben dosati. Tutto affidato alla sensibilità e all’arte della cantautrice Anna Maria Sanna e la chitarra di Paolo Magno.