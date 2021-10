"Imma, l'albero e il cane" della Compagnia Il Crogiuolo al Teatro van Westerhout

Una donna, una pianta e un quattro zampe abitano con altre presenze apparentemente invisibili un luogo immaginario chiamato mondo nello spettacolo «Imma, l’albero e il cane», produzione della Compagnia Il Crogiuolo in scena giovedì 28 e venerdì 29 ottobre (ore 17.40) al Teatro van Westerhout di Mola di Bari per l’ultimo appuntamento della rassegna «I bambini e le famiglie a teatro» promossa dalla Compagnia Diaghilev in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Mola (prenotazione obbligatoria al 333.1260425, biglietti 3 euro). Scritto e diretto da Virginia Martini, il lavoro è interpretato da Rita Azteri ed è realizzato con la collaborazione artistica di Matteo Procuranti.

Lo spettacolo racconta la trasformazione del rapporto tra i protagonisti della storia, ognuno funzionale all’altro e a se stesso attraverso l’uso di linguaggi diversi, la vista per la donna, l’olfatto per il cane, la percezione per l’albero, in un rapporto di uso/abuso che si trasforma in un confronto di conoscenza e rispetto reciproci. Insomma, uno spettacolo che indaga il rapporto uomo-natura con un linguaggio semplice, adatto ai bambini, provando a spostare il punto di vista e a ritrovare quell’equilibrio perso da tempo dall’essere umano con l’ambiente che lo circonda e lo include.

