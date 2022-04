"Immagina il Volontariato", l'opera che unisce scrittori e maestri illustratori

15 scrittori, 15 maestri illustratori e 12 aspiranti disegnatrici. Sono gli artisti che hanno prestato il proprio ingegno e il proprio cuore al Centro di Servizio al Volontariato San Nicola per la creazione di “Immagina il Volontariato”, una pubblicazione preziosa, fatta di immagini e parole.

Testi inediti e tavole originali per descrivere un mondo – quello del volontariato - che assume sfumature diverse a seconda dell’anima che vi si dedica, raccontato attraverso le parole e i disegni di chi, con la propria arte, riesce a trasformare il pensiero in capolavoro.

Pubblicata dal CSVSN per Edizioni di Pagina l’opera, in collaborazione con la rete #Barisocialbook, sarà presentata al pubblico venerdì 8 aprile nel Museo Civico di Bari, in Strada Sagges 13, alle ore 17:30.

“Siamo ansiosi di presentare al pubblico quest’opera – dichiara il presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco -, non solo perché ci abbiamo lavorato moltissimo, ma soprattutto perché è per noi un ulteriore passo nell’utilizzo di un linguaggio diverso, più ampio e inclusivo. Esattamente come la realizzazione di questo progetto, che ha unito arti e stili differenti, anche la presentazione del libro sarà condotta in diversi step. Si parte con il Museo Civico per poi, nelle prossime settimane, continuare il nostro racconto in altre sedi e con altre voci”.

Alessandro Florio, Amalia Mancini, Annapaola di Giuseppe, Bianca Stancanelli, Carlo Mazza, Chicca Maralfa, Alessandro Cobianchi, Florisa Sciannamea, Gabriella Genisi, Gianni Spinelli, Paola de Marzo, Pierluigi Spagnolo, Raffaele Montesano, Raffaello Mastrolonardo. Sono gli scrittori che ci hanno accompagnato, con i loro racconti, in questo viaggio.

Antonio Antro, Luca Daretti, Gian Marco de Francisco, Andrea Dentuto, Davide Fabbri, Benedetto Gemma, Mauro Gulma, Giuseppe Latanza, Fabrizio Malerba, Andres Mossa, Valerio Pastore, Pasquale Qualano, Rosario Raho, Giuseppe Sansone, Domenico Sicolo. Sono i maestri illustratori della scuola Grafite di Bari che hanno dato forma e colore a questo progetto.

Intervengono:

- Rosa Franco, presidente CSV San Nicola Odv

- Alessandro Cobianchi, direttore CSV San Nicola Odv

- Clementina Tagliaferro, coordinatrice rete #Barisocialbook

- Annapaola Digiuseppe, autrice

- Alessandro Florio, autore

- Carlo Mazza, autore

- Amalia Mancini, autrice

- Paola De Marzo, autrice

- Rosa Giampetruzzi, Antonella e Flavia, Una rosa blu per Carmela Odv

Illustratrici: Sabrina Milella, Noemi Minoia, Martina Giove, Martina Di Girolamo, Silvia Paparella, Celeste Ricupero, Sonia Dicarlo, Anna Milella.