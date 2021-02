Webinar “L’importanza della lettura nei reparti pediatrici” dell'Associazione Libri su Misura

Venerdì 12 Febbraio, alle ore 17:00, Libri su Misura organizza il webinar “L’importanza della lettura nei reparti pediatrici”, in occasione del 12° anniversario delle Biblioteche “Le Quattro Stagioni” volute dalla prof.ssa Silvia Barile, fondatrice dell’Associazione.

Sarà presentato inoltre il libro “La ragazza sull’acqua” di Anna Rita Lisco, reading a cura dell’attrice Floriana Uva.

Intervengono:

Angela Leone , Presidente di Libri su Misura

, Presidente di Libri su Misura Francesca Bottalico , Assessora al Welfare Città di Bari

, Assessora al Welfare Città di Bari Antonella Agnoli , Consulente bibliotecaria

, Consulente bibliotecaria Nicola Santoro , Direttore Pediatria Ospedaliera a indirizzo Oncoematologico

, Direttore Pediatria Ospedaliera a indirizzo Oncoematologico Antonia Chiara Scardicchio , Ricercatrice in Pedagogia e docente universitaria

, Ricercatrice in Pedagogia e docente universitaria Onofrio Pagone, Giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno

L’Associazione Libri Su Misura opera nella Città di Bari, promuove il libro in tutte le sue forme, come occasione di conoscenza, socializzazione e divertimento. Sostiene iniziative destinate all'approfondimento e all’ascolto della letteratura e della musica. Con la sua opera mira al superamento delle diseguaglianze e a incentivare l'integrazione sociale di ogni individuo, in particolare nei reparti pediatrici degli ospedali.