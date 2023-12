“I Colori del sapere” per discutere del ruolo dell’educazione nella valorizzazione dell’essere umano

Il Gruppo Territoriale Puglia di Still I Rise, in collaborazione con l’associazione Divina Misericordia, organizza un incontro informativo aperto, che si terrà a Triggiano, lunedì 11 dicembre 2023 dalle 17.30 alle 19.00, presso l’Università della Libera età - “I Colori del sapere”, in via Dante 99.

L’evento sarà incentrato sul tema dell’importanza della scuola nella valorizzazione dell’individuo. Il GT Puglia aprirà l’incontro con la presentazione delle attività e della missione di Still I Rise. A seguito, le ospiti parleranno della loro personale esperienza nel campo della formazione: Marika Notarangelo, organizzatrice dell’evento e docente di comunicazione efficace e programmazione neurolinguistica; Francesca Lafasciano, psicoterapeuta e direttrice della scuola di psicoterapia ikos ageform; la psicologa Graziana Viterbo e la docente Maria Antonietta Ivone.

L’organizzazione non profit internazionale Still I Rise nasce nel 2018 sull’isola di Samos in Grecia, con l’obiettivo di offrire educazione, sicurezza e protezione a minori profughi e vulnerabili. La sede centrale e amministrativa è a Roma, mentre la missione educativa si divide tra Nord Ovest della Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Yemen, con prossime aperture previste in Colombia, India e Italia.