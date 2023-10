A Molfetta il festival beer al parco Baden Powell tra musica, gusto e divertimento con le sorelle tedesche dell’Oktoberfest

Novità in città a Molfetta. Le birre bavaresi dell'Oktoberfest saranno le protagoniste del Molfetta Festival Beer che si terrà nell’area del Parco Baden Powell di Molfetta (via Azzarita n. 118).



Le Ricette tipiche che si sposano con la natura, far riscoprire la periferia in una veste nuova e dare un impulso: il rispetto della natura e dei suoi ambienti, traendo ispirazione dalle birre della Baviera questo è l’obiettivo del Molfetta Festival Beer organizzato dall'associazione Spirito Libero, con il supporto del Comune di Molfetta in collaborazione con il SerMolfetta, Conta Su di Noi, Confartigianato e Dj Frog.

Una tre giorni intesa come una vera e propria festa d’autunno per poter raccogliere la città in un angolo verde, vivere il parco e le sue essenze in chiave rispettosa delle natura e dell’ambiente ma pensata per le famiglie, per i giovani, per i bambini e per gli appassionati del luppolo.



Ogni serata vedrà un presentatore, nelle memories di FestivalBar di Vittorio Salvetti, Antonio Roselli e Pako Carlucci ci condurranno in un viaggio fatto di musica, divertimento, intrattenimento.

Il palco del Molfetta Festival Beer si animerà già venerdì 6 ottobre, start dalle ore 18.30 con le attività per i bambini mentre dalle ore 20 si esibiranno i Logico2.0 cover band di Cesare Cremonini seguiranno i Radio a 1000 Max cover band degli 883 concluderà la serata Dj Set Cesko (from Apres la Classe). Sabato 7 ottobre si parte con la musica di Vasco Rossi con i Bambini di Vasco, si continuerà con la musica degli anni ‘80 e ‘90 dei Ceralacca chiude il sabato del Molfetta Festival Beer Dj Mantovani.

Domenica 8 ottobre si parte già alle ore 18 e con il Dj Set di Danny Cataldi, intratterranno con la musica del divertentismo i Super Classifica Sciò conclude la tre giorni dedicata al luppolo Roberto Lopez Dj. Le attività per i bambini saranno un comune denominatore per la festa del luppolo made in Baviera, venerdì sarà dedicata ai supereroi Marvell, non mancheranno le mascotte e la parata Disney.

Grazie alla collaborazione con Conta Su Di Noi e SerMolfetta, il Molfetta Festival Beer promuove l’inclusione sociale condividendo storie, amicizie e culture diverse, sarà un modo per condividere storie di diversità per farle diventare Comunità che accoglie e integra.



