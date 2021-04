Webinar gratuito 'Ripristinare fiducia e onestà'

In Italia le rapine in banca sono calate del 53,1 per cento, mentre quelle negli esercizi commerciali del 31,9 per cento. Anche i furti sono diminuiti: del 51,9 per cento i furti con destrezza, quelli in cui il ladro agisce con velocità e senza che chi subisce il furto si accorga di nulla – che erano molto frequenti nelle località turistiche, come a Rimini e provincia – e del 39,4 per cento i furti in casa.



Ma partire da inizio maggio, quando le restrizioni Covid sono state gradualmente allentate e ha avuto inizio la cosiddetta “Fase 2” della gestione dell’epidemia, hanno cominciato a crescere nuovamente anche le denunce dei reati, sebbene con numeri sempre inferiori rispetto all’anno scorso. Un dato che invece è aumentato rispetto all’anno precedente è quello relativo ai crimini informatici, che nei primi sei mesi del 2020 sono cresciuti del 23,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.



Tra i reati di questo tipo ci sono i furti dell’identità digitale e le clonazioni di carte di credito, ma anche l’accesso abusivo a sistemi informatici e frodi telematiche di vario tipo.



Possiamo notare che viviamo in un mondo di immoralità e criminalità crescente. Chiunque deve fare affidamento sulla benevolenza e onestà degli altri (polizia, compagnie di assicurazione, commercianti o banche, chiunque in effetti) ha sperimentato i danni creati dal basso livello di moralità presente in questa cultura.



L. Ron Hubbard ha scritto la guida al buon senso La Via della Felicità per colmare questo vuoto morale nella società.



La Via della Felicità è il primo codice morale basato interamente sul buon senso. La sua prima pubblicazione risale al 1981 e il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo.



Ecco perché i volontari della fondazione hanno deciso di organizzare dei webinar informativi gratuiti, al fine di far conoscere i 21 capitoli de La Via della Felicità.



Lunedì 19 Marzo alle ore 20:30 la Dott.ssa Arianna Lezza terrà il webinar gratuito intitolato “Ripristinare Fiducia e Onestà”.



Il webinar si terrà sulla piattaforma ZOOM e chiunque può partecipare. Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com .