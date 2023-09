In Musica, arte, danza e spettacoli al Municipio 2: due giorni di concerti ad ingresso libero

Il Municipio 2 di Bari torna ad essere luogo privilegiato per ospitare due giorni di arte, musica, danza e spettacoli. Si intitola «In Musica» la rassegna di otto appuntamenti, interamente finanziata dallo stesso Municipio 2 di Bari, in collaborazione con l’associazione Mezzotono, e la direzione artistica di Fabio Lepore. Saranno tutti spettacoli ad ingresso libero, organizzati nel Parco Don Tonino Bello venerdì 15 e sabato 16 settembre (a partire dalle 18), in una zona del capoluogo pugliese da sempre attiva e recettiva, nella realizzazione di eventi di qualunque genere.

Venerdì 15 settembre si inizia alle 18 con «Voci di Puglia», reading di narrativa con gli autori Federica Introna, Cinzia Cognetti e Piero Meli. Alle 19,30 spazio alla musica jazz di una formazione preziosa come il Guido Di Leone Quartet, con Guido Di Leone (chitarra), Alberto Di Leone (tromba), Gianluca Fraccalvieri (basso), Fabio Delle Foglie (batteria). Compositore, ideatore di gruppi e arrangiatore molto prolifico, Guido Di Leone ha collezionato numerose esperienze con molti grandi nomi della musica nazionale e internazionale: insegna a «Il Pentagramma» di Bari, istituto del quale è il direttore dal 1985. Dal 2004, inoltre, è docente anche al Conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari.

Alle 20 tocca al Bossa Nova Quartet che porta il nome della cantante barese Francesca Leone, che si esibirà insieme a Max Monno (chitarra), Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio Delle Foglie (batteria). Al centro della loro performance le sonorità brasiliane della bossa nova, genere nel quale Francesca Leone ha realizzato diversi progetti di successo.

Alle 20,45 lo stesso quartetto sarà protagonista del progetto «Pentasamba», con la direzione di Francesca Leone, gli arrangiamenti e la chitarra di Max Monno, il basso di Fraccalvieri e la batteria di Delle Foglie. Ad impreziosire la scena sarà la presenza di dodici coristi: Claudia Maurino, Titti Fatone, Raffaella Valentini, Gabriella Sestito, Silvia Tittoto, Loredana Sasso, Maresa Di Tullio, Gabriella Vinella, Francesca Somma, Pasquale Bratta, Francesco Giardino, Michele Grossi.

Sabato 16 settembre si riparte alle 18 con la presentazione del libro per bambini «L’insalata era nell’orto» di Liliana Carone, seguita da un laboratorio per l’infanzia. Alle 19,30 l’associazione «aMichi di Michele Visaggi» terrà un evento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, seguito alle 20 dalla performance live, tra teatro e musica di Davide Ceddia, cantautore, attore, umorista del web, comico e appassionato divulgatore della tradizione popolare pugliese, rivisitata in chiave ironica e moderna. Per l’occasione eseguirà un repertorio di gag focalizzate sulla lingua dialettale barese.

Alle 21 scatterà il concerto dei Mezzotono, gruppo barese di enorme successo internazionale specializzato nel repertorio a cappella, formato da Fabio Lepore, Daniela Desideri, Tanya Pugliese, Marco Di Nunno e Andrea Maurelli: presenteranno la consueta e gustosa miscela di pop e vena ironica, che accompagna da sempre le proprie esibizioni.

E se il presidente del Municipio 2 di Bari Gianlucio Smaldone afferma che «questo Consiglio ha da sempre pensato ad eventi che avessero l’obiettivo di aggregare la cittadinanza», Alessandra Abbatescianni, presidente della Commissione Cultura e Sport, spiega che «l’obiettivo della Commissione, in questi anni, è stato quello di dare voce ad artisti locali, facendoli esibire nei parchi del territorio municipale. Quest’anno, per la prima volta, il Parco Don Tonino Bello si “vestirà” di musica e spettacolo, con due giorni di eventi no stop».