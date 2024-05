In odore di sanità: convegno nazionale dedicato al cibo in relazione a tumori, metalli pesanti, all'autismo e alla psiche

Sabato 4 maggio a Tecnopolis - Parco Scientifico Tecnologico di Valenzano (BA), dalle ore 9:30, si tiene il Convegno Nazionale "In odore di Sanità", il primo di una serie di eventi che coinvolge esperti e istituzioni, dedicato al rapporto tra salute e alimentazione e a come, con il cibo, sia possibile ammalarsi quanto guarire.

Moltissimi studi indicano l’alimentazione come il mezzo più efficace per prevenire e curare le malattie più diffuse del nostro tempo. Con la conduzione esperta di Roberto Lorusso, ci immergeremo in questo mondo ancora per molti sconosciuto con relatori di fama internazionale, pronti a trattare tematiche cruciali come il legame tra alimentazione e tumori, l'effetto dei metalli pesanti, l'autismo e l'interazione tra cibo e psiche. Una giornata intensa, ricca di spunti e riflessioni, in cui dare voce alle evidenze scientifiche spesso ignorate.

Interverranno: Dott. Franco Berrino, Dott. Andrea Del Buono, Prof. Antonio Moschetta, Dott. Andrea Di Benedetto, Dott.ssa Mina Lopez, Pino Africano, Prof. Ruggiero Francavilla.

Nel corso della giornata, inoltre, si potranno degustare prodotti bio e ricette create da aziende specializzate locali.

“In odore di sanità” è organizzato da IAR Circus S.r.l., Ass. LaSaluteMeLaMangio e DD Clinic Foundation con il patrocinio della Foundation “DD Clinic Research Institute” e della Camera di Commercio di Bari, Tecnopolis, Terziario Donne Confcommercio BARI e BAT e il sostegno di Biscò, Prencipe, Panificio Adriatico, Sabatelli, Atihc s.r.l., Olio Ciccolella, BioSalus, BioLife (Integratori), Farmacia Rubino.

L’evento è aperto a esperti e cittadini comuni.

Costo ingresso: € 15,00

Info e prenotazioni: minavito@libero. it - 340.4004431