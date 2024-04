In scena al Teatro Duse "Rosa Parks, sei in arresto!"

Il 28 aprile alle 19:00 andrà in scena, presso il Nuovo Teatro Duse di Bari (Via Carulli 80), "Rosa Parks, sei in arresto!", il nuovo lavoro teatrale della compagnia Notterrante. Rosa Parks sfidò le leggi segregazioniste degli Stati Uniti del Sud rifiutandosi di alzarsi dal suo posto sull’autobus per lasciarlo a un bianco. Dal suo gesto scaturì il boicottaggio dei mezzi pubblici da parte della comunità afroamericana. Il testo approfondisce la vita di Rosa Parks e analizza le dinamiche che hanno portato la donna a essere un’icona di ribellione, forza e coraggio, sostenuta da Martin Luther King e dai movimenti afroamericani dell’epoca. Rosa Parks si rivela, dunque, una guida indispensabile che ci accompagna sul fragile battello ebbro della nostra spietata contemporaneità. Il lavoro si conclude con un finale duro e inatteso, che ribalta le icone e i simboli della lotta e della resistenza civile. Scritto e diretto da Mariella Soldo, con Barbara De Palma. Prodotto da Notterrante Compagnia.

Info e prenotazioni 3519924262.