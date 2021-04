In diretta da Santeramo in colle l'iniziativa "1° Maggio in Stand By - Il lavoro da casa non è per tutti"

Il circolo Arci “Stand by;” di Santeramo in Colle (BA) organizza, per la giornata del 1° Maggio, un evento nostop in diretta sui canali social e youtube dedicato all’arte, agli artisti e a tutto il settore spettacolo, fermo ormai da più di un anno.

"Il 1° Maggio è consuetudine celebrare la Festa del Lavoro e dei lavoratori. In questi mesi ci stiamo abituando al lavoro agile, allo Smart working, ma gli operatori dello spettacolo per svolgere il loro mestiere hanno bisogno di abitare piazze, teatri, locali e circoli." dichiarano i ragazzi e le ragazze dello Stand By.

"Durante il corso dell’evento in streaming 72 performance live di artisti nazionali e internazionali, testimonianze di chi con la musica lavora: musicisti, addetti ai lavori, organizzatori di festival e agenzie di booking, nonché protagonisti del terzo settore e della cultura. Hanno dato il loro contributo artisti come Erica Mou, Frankie HI-NRG MC, Simone Cristicchi, Piotta, Cisco, gli Eugenio in Via di Gioia, Renzo Rubino e tanti altri…" continuano gli attivisti di Santeramo.

"Vogliamo focalizzare l’attenzione su questo settore spesso dimenticato in pandemia. Dare priorità alla ripopolazione dei luoghi dell’Arte, per gli spettatori e soprattutto per i lavoratori. Seguite la diretta sul canale YouTube e sul profilo Facebook di Arci Standby; Santeramo dalle ore 14.30" concludono dal circolo Arci.