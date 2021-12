Al Museo Archeologico Altamura 'In viaggio con Edu', laboratori a misura di bambini

Un viaggio nella preistoria senza la macchina del tempo, ma accompagnati mano nella mano da Edu. È lui il simpatico protagonista di un viaggio che inizia nel Paleolitico, passa per gli antichi Egizi e giunge in un mondo presente proiettato a un futuro sostenibile.

L’idea progettuale e laboratoriale a misura di bambini dal titolo “In Viaggio Con Edu – Laboratori di lettura aumentata”, a cura della Cooperativa Sociale Iris, una gemma per attizzare nei piccoli il piacere della storia, sarà presentata lunedì 13 dicembre presso il Museo Nazionale Archeologico di Altamura dalle 16 alle 19, nell'ambito di una delle aperture straordinarie del piano di valorizzazione.

Durante il percorso, Edu attraverso i suoi racconti condurrà i giovani lettori in un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta di antiche civiltà, ecosistemi e paesaggi, personaggi storici e di fantasia. Ogni book didattico, ricco di illustrazioni che presuppongono una ricerca mirata su costumi, periodi e ambientazioni, rappresenta un “ponte” tra l’editoria a stampa classica e la fruizione di contenuti multimediali realizzati con tecniche di compositing video, motion graphic.

Tra un aneddoto e un ritrovamento, Edu aiuterà i piccoli viaggiatori anche a comprendere quali sono i delicati equilibri che governano il nostro pianeta e quali pericoli minacciano la sopravvivenza degli ecosistemi.

L’evento rivolto ai bambini delle scuole primarie e di primo grado, a docenti e famiglie, a cui si accede mediante biglietto di ingresso (al netto delle riduzioni e delle gratuità di legge), sarà occasione privilegiata per visitare il Museo a margine della presentazione.

Informazioni per il pubblico

Orario: 13 dicembre 2021, apertura straordinaria dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Prenotazione al seguente link https://musei.puglia. beniculturali.it/home/ biglietti/

È possibile acquistare il biglietto anche in loco, con sola moneta digitale (bancomat o carta di credito)

Costo del biglietto: intero 3 euro – ridotto 2 euro

Per informazioni: tel. +39 080/3146409;

E-mail: drm-pug.museoaltamura@ beniculturali.it

L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni per la sicurezza della salute e delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti.?