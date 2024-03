Inaugurazione Arci "U Capòne" a Noci

Il 9 marzo a partire dalle 18.00 presso il Chiostro delle Clarisse l'Inaugurazione ARCI "U Capòne" - Noci:

ore 18:00 - Esibizione dei gruppi della scuola di musica "Scatola Sonora" del maestro Gianni Console

ore 19:30 - AATMA Trio live

ore 20:00 - Interventi di DAVIDE GIOVE (Responsabile Nazionale ARCI per il Mezzogiorno) e VITTORINO CURCI (Poeta e musicista)

ore 21:00 - ACQUASUMARTE in duo live



Per l'occasione sarà allestita la mostra degli artisti nocesi: Daniela Paradiso, Felice Gioia, Vito Novembre e Vittorino Curci.

L’inaugurazione sarà anche occasione per tesserarsi o ritirare la tessera per chi avesse già effettuato l’iscrizione tramite app ARCI.