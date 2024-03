Inaugurazione creativa!

Inaugura il 6 aprile alle 17.00 Creativa! Artoteca di comunità per bambini di ogni età presso il Museo civico di Putignano in piazza Plebiscito, a cura di Teatro dei Leggeri aps nell’ambito del progetto Museo di comunità.



Creativa! è un’utopia! Si propone di raccogliere grafiche d’arte e opere di design per bambini di ogni età, con lo scopo di acquisirle, collezionarle, esporle e… darle in prestito! Perché l’arte sia vicina a tutti e abbatta i muri che la allontanano dalla comunità.



Il progetto unisce alle esigenze nate durante la pandemia, come il supporto alla didattica, l’inclusione sociale e la sperimentazione di nuovi contenuti culturali, alle esperienze culturali della fine degli anni '50 di alcune biblioteche del Nord Europa. Queste hanno dato il via ad esposizioni e prestiti agli utenti opere di arte contemporanea, facendole circolare al di fuori dai canali istituzionali di musei e gallerie e rendendole accessibili alla comunità.



Il progetto è orientato alla rivitalizzazione dei luoghi di cultura, con particolare riferimento al Museo e alla Biblioteca, con un forte legame con il territorio, coinvolgendo enti del terzo settore, artisti, professionisti e la comunità tutta. L’obiettivo è rendere protagonista la comunità attraverso la radice didattica rivolta ai bambini per fungere da traino per il coinvolgimento delle famiglie e delle scuole, cuore pulsante della comunità. Questo attraverso la fruizione dello spazio e il prestito delle opere alle scuole.





Programma



Ore 17.00

Saluti istituzionali

Interventi degli organizzatori



Ore 17.30

Laboratorio didattico gratuito per bambini da 6 a 10 anni, iscrizione obbligatoria: museodicomunita.putignano@gmail.com





L’Artoteca è gestita da Teatro dei Leggeri attraverso il progetto Museo di Comunità, vincitore del bando Luoghi comuni, ed è promossa dal Comune di Putignano e dal Ministero della Cultura.