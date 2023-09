A Bari una giornata di personalizzazioni su capi d’abbigliamento e sneakers nel nuovo store Labozero

Nuova apertura in centro città: a Bari arriva Labozero, store online di abbigliamento streetwear e sneakers che apre la propria sede fisica a Bari in via G. Albanese 47.

Luca, creatore del Brand, apre le porte del suo store Venerdì 29 settembre ore 18:30 e per l’occasione presenterà la nuova collezione autunno inverno 2023, e le future iniziative relative al Brand.

Omnicanalità, trasformazione digitale del commercio e sostenibilità sono i focus su cui l’Azienda punta e lavora con l’obiettivo di offrire un servizio di vendita innovativo verso i propri clienti.

Lo store si distingue per tecnologia e competenza. Al suo interno, è disponibile di totem digitale dove poter consultare l’intero assortimento, ed è inoltre possibile utilizzare i canali digitali come il sito web o l’ App per effettuare i propri acquisti e ritirarli di persona in store.

La creatività sarà al centro: ospite dell’evento del 29 settembre sarà Xandro Artist, artista che effettuerà customizzazioni sui capi d’abbigliamento e sneakers. Anche la sostenibilità avrà la sua parte: consegnando capi usati, si potrà usufruire di uno sconto del 30% sulla nuova collezione. Iniziativa in collaborazione con RE3 (un QR code permetterà al cliente di tenere traccia del suo capo donato e di conoscere il suo stato di trasformazione, riutilizzo).