Inaugurazione Libervìa, la street Art di Castellana Grotte

Si inaugureranno giovedì 27 aprile 2023 alle ore 18.00, con partenza dal Palazzo comunale, i murales del primo progetto di street art denominato ‘Libervìa - Dipinti di Storia’, iniziativa ideata dal Comune di Castellana Grotte, realizzata da Aps Sottosopra e prevista dal bando ‘Sthar Lab’ finanziato da Unione Europea e Regione Puglia.

Le quattro opere, approvate dalla Regione Puglia e dalla Soprintendenza - Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - della Città Metropolitana di Bari nell’area funzionale Restauro e Conservazione, saranno finalmente svelate alla cittadinanza alla presenza delle istituzioni e degli artisti coinvolti in questo ambizioso lavoro. Obiettivo del progetto, la valorizzazione del patrimonio immateriale di Castellana Grotte, rappresentato anche dai 35 mila volumi custoditi nelle sei sale della Biblioteca civica comunale ‘Giacomo Tauro’, situata nel centro cittadino, all’interno dello storico palazzo Sgobba.

Tutti di origine pugliese gli artisti coinvolti da SottoSopra. “Fieri di avere nel nostro paese due professionisti come Danilo Babbo e Piero Gigante - ha chiosato Sergio Carpinelli, presidente della longeva associazione - e felici di essere riusciti a coinvolgere anche la leccese Paola Rollo e la conversanese Patrizia Mastrapasqua, oltre ad Awer di origini polignanesi e da diversi anni residente a Berlino, tutti e tre apprezzati e riconosciuti anche oltre i confini nazionali”. Un iter procedurale intenso e impegnativo, fatto di ricerca, approfondimenti, sopralluoghi, confronti con le istituzioni, gli artisti e gli esecutori che ha restituito un lascito prezioso per i castellanesi. Ognuno, infatti, potrà vedere in quei muri un po' dei ricordi della propria infanzia, così come ‘leggere’ frammenti delle radici della comunità, della storia di Castellana.

Libervìa avrà anche un importante risvolto sul piano turistico. Già previste, infatti, visite guidate per il 1° maggio.

Tutte le informazioni sui canali social e sul sito www.libervia.it.