“La memoria del mare” - IV edizione di Lungomare di libri: il programma della prima giornata

Taglio del nastro domani, venerdì 5 luglio, al Fortino Sant’Antonio (ore 17.45) per la quarta edizione di “Lungomare di libri”, la manifestazione letteraria che trasforma ancora una volta il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto - grazie alla presenza di librai ed editori del territorio - e in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia.

All’inaugurazione di questa nuova edizione, dal titolo “La memoria del mare”, interverranno Antonio Decaro sindaco di Bari, Ines Pierucci, assessora comunale alle Culture, Aldo Patruno, direttore del dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Piero Crocenzi e Marco Pautasso, rispettivamente amministratore delegato e segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino, Silvio Viale, presidente dell'Associazione Torino La Città del Libro, e Orietta Limitone, presidente de I Presìdi del Libro.

Alle ore 18.30, nel Museo Archeologico di Santa Scolastica, presentazione dell'installazione permanente “Oasi ci attendono alle soglie del mare” di Agnese Purgatorio, artista multidisciplinare con uno sguardo trasversale orientato sulla complessa realtà che restituisce coniugando etica ed estetica. Le sue azioni e l’attitudine a contaminare linguaggi, in una sfida costante alle convenzioni dell’arte contemporanea, la connotano sin dagli esordi; attraverso linguaggi espressivi diversi, dalla performance alla fotografia, dal video all’installazione, dalla scrittura al suono, dal collage digitale all’analogico, l’artista segue le tracce di un’umanità sempre in transito. In occasione della inaugurazione, sarà presentato il catalogo delle due opere dell’artista entrate nelle collezioni della Pinacoteca Corrado Giaquinto di Bari e del Museo Archeologico di Santa Scolastica con un saggio di Francesca Pietropaolo.

Alle ore 19, inaugurazione della mostra “La memoria del mare”, dell’illustratore Armin Greder, negli spazi del Museo Civico. Proprio il dramma del mare è raccontato nell’esposizione allestita nella sala piano terra del museo, composta da una cinquantina di tavole originali dei volumi “Mediterraneo” e “Isola” dell’illustratore Armin Greder, editi da Orecchio Acerbo. “Mediterraneo”, con postfazione a cura di Alessandro Leogrande, affronta il silenzio che avvolge i naufragi avvenuti in mare, che hanno causato milioni di morti. Un enorme cumulo di corpi privi di vita che vengono costantemente allontanati dal nostro sguardo e dai nostri pensieri. “L’isola”, con traduzioni curate da Alessandro Baricco, è un grido forte e acuto contro l’intolleranza, una parabola sullo scandalo quotidiano dell’indifferenza in cui gli abitanti decidono di sbarazzarsi dello straniero e di costruire un grande muro intorno all’isola affinché mai più vi possa mettere piede.

Di seguito il programma degli appuntamenti di domani:

Venerdì 5 luglio

Il programma lungo la Muraglia

Ore 18

Fortino Sant'Antonio

Consigli dei librai #1

a cura delle librerie di Lungomare di libri

Ore 18:30

Museo Archeologico di Santa Scolastica

Via Venezia, 73

Agnese Purgatorio. Oasi ci attendono alle soglie del mare

Presentazione dell'installazione permanente e del catalogo

Intervengono: Francesca Pietroforte, Francesco Lombardo, Francesca Pietropaolo

Ore 18:30

Largo Vito Maurogiovanni

Incontro con Emanuele Aldovrandi

in occasione della pubblicazione di “Il nostro grande niente”

in collaborazione con GIULIO EINAUDI EDITORE

con l'autore dialoga Paolo Ponzio, presidente Teatro Pubblico Pugliese

Ore 19

Museo Civico

Strada Sagges, 13

Inaugurazione mostra di Armin Greder

Esposizione tavole originali dei volumi Mediterraneo e Isola

Lezione introduttiva del prof. Simone Di Biasio (Università degli Studi Roma Tre)

con la partecipazione di Fausta Orecchio

in collaborazione con Orecchio Acerbo

Ore 19:30

Fortino Sant'Antonio

Incontro con Björn Larsson

Lezione su mare e letteratura: Il mare e la letteratura di mare tra mito e realtà

in collaborazione con IPERBOREA

introduzione di Nicolò Carnimeo

Secondo un luogo comune il mare è una fonte importante d’ispirazione per gli scrittori. Però è vero? Ulisse, per esempio, contrariamente al mito, è un soldato che ha nostalgia di casa piuttosto che essere un bravo navigatore che sogna di orizzonti infiniti. Lo dice lui stesso: ”Non c’è sciagura più grande per i mortali dell’andare errando”. Il famoso verso di Baudelaire, ”Uomo libero, sempre amerai il mare” è stato scritto da un uomo della riva senza esperienza del mare. Goffredo Fofi parla in un saggio del ”divario tra una fortissima presenza del mare nella storia della penisola Italia, e la sua scarsissima presenza, invece, in quella letteraria”. Per Conrad, che sapeva qualcosa del mare, i marinai non amano il mare, ma le loro navi. ”Il mare non perdona niente all’uomo” ha dichiarato il Bretone François Mic dopo una vita a salvare vite sul mare. Dove trovare la verità sul mare? Nei romanzi? Nella poesia? Nei documenti e testimonianze di marinai? In altre parole: come vivere il mare? Come raccontarlo? O immaginarlo?

Ore 20

Largo Vito Maurogiovanni

Incontro con Andrea Piva

in occasione della pubblicazione di “La ragazza eterna”

in collaborazione con BOMPIANI

con l'autore dialoga Maddalena Tulanti

Ore 20:30

Fortino Sant'Antonio

Incontro con Elvio Carrieri

in occasione della pubblicazione di “Poveri a noi”

in collaborazione con VENTANAS

Con l’autore dialoga Silvia Dipinto

Ore 21:30

Largo Vito Maurogiovanni

Incontro con Marcello Introna

in occasione della pubblicazione di “Oro forca fiamme”

in collaborazione con MONDADORI

con l'autore dialoga Annamaria Minunno

Ore 23

Camper Ticket to Read

Piazza del Ferrarese

Libri e Musica sul tema Memoria del Mare

Con la cantautrice Ashes (Serena Ventre)

Conduce Margherita Schirmacher

Venerdì 5 luglio

Il programma a Spazio Murat a cura degli editori pugliesi

ore 17:30

TOZZUOLO EDITORE

La scala di seta

con l’autrice Carmen Altamura

ore 18

EDIZIONI GIUSEPPE LATERZA

La difesa di Angelica

con l’autore Andrea Buquicchio

ore 18:30

SFERA EDIZIONI

Una storia di colori e libertà

con l’autrice Loredana Moretti

ore 19:00

ADDA

La religione nella società attuale

con l’autore Francesco Mininni

ore 19:30

PROGEDIT

Dante e il barese

con l’autore Trifone Gargano

ore 20:00

EDIZIONI DAL SUD

Rifugiati in Terra di Bari e Salento 1943-1947

con gli autori Anna Gervasio, Raffaele Pellegrino, Vito Antonio Leuzzi

ore 20:30

GELSOROSSO

Polveri

con l’autrice Anna Carbonara

ore 21:00

EDIZIONI DI PAGINA

Le mie vite nel Terzo Teatro

di Eugenio Barba

con Franco Perrelli

ore 21:30

GAGLIANO EDIZIONI

Un’altra ferita alla luna. Educazione alla sessualità per adulti e ragazzi

con l’autore Rocco Berloco

ore 22:00

FLORESTANO EDIZIONI

Non abbiamo scelto di essere liberi

con l’autore Giuseppe Camicia

e Daniela Lovece

ore 22:30

GELSOROSSO

Cronache marinare dell’Adriatico. Avventure e viaggi di mare tra il XVII e XIX secolo

con l’autore Pasquale B. Trizio