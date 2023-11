A Corato sonorità mediorientali e"Mirari" l'opera di arte pubblica di Emanuele Poki e Luigi Piccarreta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 25 novembre alle 19 in Piazza Abbazia a Corato (BA), nell’ambito di “Verso Sud”, il festival di sperimentazioni culturali, arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca, inaugurazione pubblica di "Mirari" l'opera di arte pubblica a firma di Emanuele Poki e Luigi Piccarreta.

Il murale che rappresenta un invito a guardare con ammirazione quello che ci circonda, all'attenzione che molto spesso non (ci) riserviamo, alla natura spontanea del mondo che si fa eterna ripetendosi.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per ricordare un poeta a molto caro al festival, scomparso lo scorso anno, Paolo Maria Cristalli, omaggiando i suoi versi, le sue ombre, la sua poesia che riverbera nei ragazzi del liceo artistico Federico II di Corato, protagonisti del laboratorio poetico-calligrafico a cura di Giuliano Maroccini, Roberta Fucci e Rosanna Quatela, durante il quale hanno realizzato un omaggio al poeta.

Ad accompagnare la presentazione saranno le sonorità mediorientali dei Roots Revival e Ozgur Baba, con dei live set preparati per l’occasione. Ci vediamo in piazza, a stare.

L’evento rientra nella sezione "Si sta come d'autunno..." del festival.

Ingresso libero.

Qui su facebook: https://www.facebook.com/VersoSudEcosistemaCulturale

"Si sta come d'autunno..." è il titolo scelto dalla direzione di Verso Sud per raccogliere gli eventi di questo fine settimana: il cambio di stagione è pretesto e occasione per accogliere la trasformazione e l'evoluzione attraverso incontri e collaborazioni speciali.

24, 25 e 26 novembre continuano le Rifioriture di Verso Sud con musica e poesia del Medio Oriente e un murales che veglia su piazza Abbazia.

Dopo il concerto di Ozgur Baba venerdì a Bitonto e la presentazione del murales di Emanueke Poki e Luigi Piccarreta a Corato, la sezione "Si sta come d'autunno..." si concluderà domenica, alle 11.30, sempre all’antico Hospitale di Bitonto, con esibizione dei Roots Revival, progetto musicale multietnico che nasce per portare “una risposta estetica a una questione politica”: il loro concerto sarà seguito da un pranzo comunitario mediorientale e da un caffè della controra sulla guerra in Medio Oriente.

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. L’edizione 2023 ha per titolo e per tema “Rifioriture” e quest’anno articolerà il suo programma tra Corato, Andria e Bitonto.

Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari.

“Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e partecipa al FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato, Comune di Bitonto e Comune di Andria.