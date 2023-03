Inaugurazione della seconda sede di Unika (Accademia dello Spettacolo) nei locali del Teatro Abeliano a Bari

Unika, Accademia dello Spettacolo, che proprio quest’anno compie 20 anni dalla sua fondazione, si ingrandisce e raddoppia i suoi spazi. Si inaugura infatti sabato 11 marzo alle 18.00 nei locali del Teatro Abeliano a Bari (via Padre Massimiliano Kolbe 3/a), la sua seconda sede nel capoluogo pugliese. Specializzata nelle discipline della danza, della musica e del teatro, ha formato migliaia di giovani molti dei quali oggi impegnati in carriere artistiche internazionali e di successo.

All’inaugurazione prenderanno parte Sabrina Speranza presidente di Unika e direttrice artistica del settore danza, Giampiero Doria e il M° Pasquale Scarola, rispettivamente per il settore musica, direttore e direttore artistico, Rocco Capri Chiumarulo, direttore del settore teatro e Vito Signorile, tra i fondatori del Gruppo Abeliano di cui è direttore artistico.

Alla cerimonia di apertura della nuova sede, che sarà una sorta di festa dell’accoglienza e in cui sarà illustrata la collaborazione con il Teatro Abeliano, non mancheranno anche esibizioni multidisciplinari delle classi avanzate come forma di condivisione delle migliori pratiche artistiche.

Alla prima sede in viale Papa Giovanni XXIII nel quartiere Poggiofranco, si affianca quest’ultima a Japigia proprio a dimostrazione dell’attenzione di Unika al territorio e alle nuove generazioni, elementi che da sempre caratterizzano l’Accademia, la prima in Puglia a far coesistere in un solo piano accademico tre discipline artistiche.

Nuovi corsi

Tra le novità della nuova sede oltre ai consueti corsi, adatti a tutte le età, si aggiungeranno anche quelli di tango, zumba, danza di corte, danza del ventre, potenziamento atletico e muscolare. Non mancheranno stages e workshop che completeranno un’offerta formativa di altissimo livello fondamentale in un mercato del lavoro sempre più esigente.

Docenti

Nutrito il team di docenti, stimati professionisti del settore: Sabrina Speranza, Domenico Iannone, Francesca Chimienti, Grazia Midori, Anila Vasjari, Alessandra Caleandro, Giulia Ninni, Milena Di Nardo, Mimmo Linsalata (danza), Rocco Capri Chiumarulo, Anna Garofalo, Giacomo Dimase, Angela Borromeo (teatro), Loredana Savino, Beppe Sequestro, Fabrizio Sardelli, Giampiero Doria, Daniele Fato, Vitantonio Caroli (musica), Daniele De Sario (kempo).

Accademia Unika

Nata nel 2003 opera nella diffusione e nella formazione in danza, musica e teatro. A tracciare le basi negli anni precedenti per la sua realizzazione sono Giampiero Doria e Sabrina Speranza. La strada che la porta quest’anno al compimento del suo 20esimo anno di età, è coronata di successi e riconoscimenti. Accanto all’attività ordinaria Unika ha ospitato prestigiosi artisti, operanti nei tre settori nazionali e internazionali che hanno tenuto workshop, lezioni e corsi tra cui Carla Fracci, Elisabetta Terabust, Margarita Smirnova, Anna Razzi, Sheila Jordan, David Liebman, Sarah Jane Morris, John Taylor, Gianluigi Trovesi, Rufus Reid, Maurizio Colonna.

Sin dalla sua nascita l’istituzione artistica barese ha visto molti dei propri allievi ammessi in strutture di fama internazionale (The Ailey School e Broadway Dance Center di New York, Scuola di Ballo Teatro alla Scala di Milano, Opera di Roma, San Carlo di Napoli, English National Ballet, Hamburg Ballet, Paolo Grassi di Milano, Centro Sperimentale di Cinematografia, Link di Roma, Siena Jazz, Saint Louis di Roma, Mas di Milano, Bernstein School of Musical Theater di Bologna).

Informazioni

L’ Accademia sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 22.00.

Previsti anche corsi online per agevolare gli alunni talvolta impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza.

Per informazioni contattare il numero 080 5042370 - 3737279690 o inviare una mail a accademiaunika@gmail.com; www.accademiaunika.it