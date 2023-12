A Rutigliano giovedì si inaugura il Villaggio di Babbo Natale tra spettacoli circensi itineranti e il cannone sparaneve

Il 7 dicembre Rutigliano accoglie il Villaggio di Babbo Natale. Una speciale inaugurazione nella seconda giornata di eventi de ‘Il Natale a Rutigliano’, programmazione per le festività che la Wonderland Eventi organizza nelle piazze del centro con il patrocinio del Comune di Rutigliano, e che segue a ‘Lights on christmas’, che ha visto nella serata del 6 dicembre l’apertura della Casa di Babbo Natale a Palazzo Antonelli in piazza XX settembre.

Giovedì nel borgo antico la dimora di Santa Claus si compone di oltre 200 metri quadri di elementi gonfiabili, con vari ambienti interamente visitabili da bambine e bambini tra bastoncini di zucchero giganti, comignoli da cui esce fumo, per uno scenografico appuntamento per tutta la famiglia. E non mancano tracce del passaggio di Babbo Natale: basta seguire le sue impronte sulla passerella per arrivare alla slitta. Ritroveremo poi il ‘North Pole’, in una versione rinnovata rispetto all’edizione 2022: all’interno saranno a disposizione tantissimi palloncini bianchi da lanciare per un’originale battaglia di palle di neve. Immancabile il “Santa’s Poste Office”, pensato per far vivere ai più piccoli l’emozione di scrivere ed imbucare la propria letterina destinata a Babbo Natale nel vero ufficio postale del Polo Nord. E infine - grande novità - una maxi sfera di vetro che completerà l’immersione in un paesaggio ‘nordico’. E mentre un cannone sparaneve inneverà la piazza, ci si potrà godere le esibizioni itineranti degli artisti circensi o fare un giro a cavallo per la piazza.

Un cartellone di appuntamenti lungo un mese, che proseguirà il 17 dicembre con una giornata dedicata allo shopping (A suon di acquisti Christmas edition) e il 6 gennaio con l’arrivo della Befana in piazza Colamussi, con uno show acrobatico che la vedrà calarsi dal palazzo settecentesco che domina la piazza.

Gli eventi sono ad accesso libero e senza prenotazione