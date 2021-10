Incontri sul Ben-Essere e Salute si conclude a Bari: focus tra fisioterapia e musica al Caffè d'Arte

Dopo tre mesi di appuntamenti, si conclude con l’ottavo incontro a ottobre la prima edizione della rassegna ‘Incontri sul Ben-Essere e Salute’, organizzata dall’associazione ArmoniosaMente a Rosa Marina. E per l’occasione cambia location, trasferendosi domenica 3 ottobre alle ore 18.30 al Caffè D’Arte di Bari, per ospitare l’incontro intitolato ‘La fisioterapia, strumento efficace di Salute e Ben-Essere’.

Ospiti dell’appuntamento, presentato dalla presidente di ArmoniosaMente, Paola De Marzo, due professionisti del settore fisioterapeutico. Con Chiara Prudente, fisioterapista, formatrice e responsabile Centro di Fisioterapia e di Riabilitazione ‘PhisioPrudente’ di Bari, Roberta Cagnetta, titolare del centro di Fisioterapia e di Idrokinesiterapia ‘La Cura’ di Modugno, e Vittorio Rossi, responsabile del Centro VR Cryo Criosauna e Fisioterapia’ di Triggiano si indagheranno i benefici che la pratica fisioterapica può apportare alla persona, fornendo consigli su come ricercare i giusti specialisti e sugli esercizi più adatti da effettuare per un corretto sviluppo ortopedico anche in soggetti che stanno affrontando un percorso riabilitativo. Un focus che toccherà anche gli strumenti e le tecniche innovative introdotte nel settore della fisioterapia, tra cui l’Idrokinesiterapia – trattamento riabilitativo effettuato in acqua – e la Crioterapia, il percorso fisioterapico effettuato in criosauna o criocamera, che sottopone il corpo a temperature che vanno fino a -130 gradi. Durante l’incontro spazio anche alla musica, con l’esibizione di un ensemble di violino, flauto traverso e piano - composta dalle alunne del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari Lucrezia De Giosa e Giulia De Trizio e dalle musiciste Martina D’Aluisio ed Elisa Mattera - che eseguiranno brani di Enya.

Per partecipare all’incontro della rassegna, che gode del patrocinio del Consorzio di Rosa Marina e della Lilt Bari, è necessario esibire il Green Pass come da normative nazionali di sicurezza anti Covid. La rassegna, partita a luglio, ha indagato in otto appuntamenti gli effetti sul benessere della persona di tante discipline con cui ci confrontiamo quotidianamente, dalla Medicina allo Sport, passando per Comunicazione, Formazione, Moda e Lettura, sempre con la testimonianza di esperti del settore. “Un bilancio sicuramente positivo per questa prima edizione – spiega Paola De Marzo – perché abbiamo visto un pubblico sempre attento e curioso sulle diverse questioni emerse durante gli incontri, sempre partecipati. Il vero valore aggiunto è stata poi la presenza di tanti professionisti, che hanno permesso un confronto sano su una macroarea, come quella del benessere, che si è dimostrata avere tante radicazioni non sempre immediatamente visibili. Un bagaglio d’esperienza che ci porteremo e che servirà nell’organizzazione delle prossime edizioni”.

L’incontro è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione all’indirizzo mail paolademarzo@libero.it. Per info si può inviare una mail all’indirizzo paolademarzo@libero.it

