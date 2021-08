'Incontri su Ben-Essere e Salute': gli appuntamenti di agosto a Rosa Marina

Lo stare bene declinato tra yoga, pilates, danza e lettura negli appuntamenti di agosto della rassegna ‘Incontri sul Ben-Essere e Salute’, in programma ogni venerdì fino al 10 settembre a Rosa Marina. Come già avvenuto a luglio, gli incontri della prima edizione della kermesse organizzata dall’associazione ArmoniosaMente si terranno al lido Rodos della marina di Ostuni, in uno spazio dedicato affacciato sul mare, con il contributo di esperti delle tematiche affrontate. Tutti gli eventi, che godono del patrocinio del Consorzio di Rosa Marina e della Lilt Bari, saranno realizzati in spazi aperti, non sarà quindi necessario esibire il Green Pass come da normative nazionali di sicurezza anti Covid.

GLI INCONTRI IN PROGRAMMA

La ricetta per essere felici passa anche dalla scoperta di se stessi, una filosofia che seguono discipline come lo Yoga, il Pilates, la Meditazione e la Danza Armonia. È il mantra che accompagna il primo appuntamento del mese, in programma venerdì 6 agosto alle 18.30: se ne approfondiranno i benefici insieme a Emilia Straziuso, insegnante di Yoga e Meditazione al Centro Hara, Tiziana Nardulli, insegnante di Pilates al Centro Pilates e Cinzia Ponticelli, pedagogista dell’aps Idee, nonché direttrice didattica delle Edizioni dal Sud.

Il benessere passa anche dalla lettura di un buon libro, che ha il potere di rinfrancare anche il più tempestoso spirito. Si parlerà di come si sviluppano queste connessioni venerdì 27 agosto alle 18.30 nell’incontro intitolato Letture che donano amore, benessere e luce. Appuntamento che sarà occasione per presentare gli ultimi libri degli scrittori Rossana Papa (‘Corpi Sentimentali’ – Ed. Les Flaneurs) e Patrizia Sollecito (‘Dirci di sì’ – Edizioni Wip) e della dirigente scolastica Marilena Abbatepaolo, autrice di ‘Partitura in versi’, edito da Les Flaneurs. Pagine che rivivono con la voce dell’attrice Antonella Radicci, che interpreterà alcuni dei passi contenuti nei tre volumi.

Gli incontri sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione all’indirizzo mail paolademarzo@libero.it. Per info si può inviare una mail all’indirizzo paolademarzo@libero.it

