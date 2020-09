La presentazione del libro “Un vuoto nella pancia” di Francesca Sivo per gli 'Incontri a cielo aperto a Parcodomingo'

Venerdì 11 settembre alle 18 a Ortodomingo si terrà un nuovo appuntamento di “Incontri a cielo aperto”, una rassegna di libri, musica e illustrazione composta da 5 appuntamenti con ingresso libero e fruibili da tutti, organizzata dal Municipio II del Comune di Bari e dalla commissione Cultura e Sport, presenziata da Alessandra Abbatescianni, nel quale sarà presentato, alla presenza dell’autrice, il libro “Un vuoto nella pancia” di Francesca Sivo.

Edito da Progedit nel 2018, questo lavoro editoriale è stato realizzato con il contributo dell’illustratrice Aurelia Leone ed è una lettera a una maestra da parte di una bambina, che narra la sua storia di dolore e speranza, nostalgia e amore. Da questo racconto si analizza come sbrogliare il groviglio che c’è nella pancia dei bambini.

L’autrice, la barese Francesca Sivo è una ricercatrice universitaria appassionata di letteratura latina medievale. Sui blog racconta la sua esperienza di mamma di due bimbi venuti da lontano e “Un vuoto nella pancia” è il suo primo libro per ragazzi. Sebbene il tema sia di approfondimento, il libro è reso fruibile anche da un target giovane, grazie appunto alle illustrazioni di Aurelia Leone, anch’ella barese, dal 2010 artigiana della terracotta, con una formazione artistico-letteraria. Negli ultimi anni del suo percorso artistico si è dedicata alla realizzazione di illustrazioni per libri e brand di moda.

Location di questa rassegna sarà Orto Domingo, area gestita dal 2015 dall’APS Parco Domingo comunità empatica e sostenibile, che si sviluppa in una zona di circa 10.000 metri quadrati, di proprietà del Comune di Bari, che al momento rappresenta un laboratorio urbano in cui sperimentare diverse modalità di aggregazione sociale basate sull'empatia. L’accesso agli incontri sarà gratuito e aperto a tutti previa prenotazione per email all’indirizzo presidente@associazioneparcodomingo.org e muniti di documento d’identità, per rispettare al massimo le norme anticontagio.

Orto Domingo – via Lucarelli - Bari

Info: 3298993267

Inizio attività: 18:00