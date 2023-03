Scienza (xGenZ), ciclo di eventi sulla divulgazione scientifica

Fino a poco tempo fa, capitava di trovare per strada persone ferme, con il cellulare posizionato davanti, intente a riprendere dei movimenti ben precisi che simulavano un “balletto”. Dopo lo stupore iniziale e qualche perplessità, ci abbiamo fatto l’abitudine e abbiamo capito che stavano registrando un video per il social media TikTok, soprannominato il “social dei balletti”.

Piano piano, la modalità dei video verticali e abbastanza brevi ha preso sempre più piede e, al contrario di quello che si pensa, sui social si è spostata tanta della comunicazione che prima avveniva tramite radio, giornali e TV. Anche la divulgazione scientifica è arrivata sulle piattaforme digitali: in primis YouTube, Facebook e poi, a ruota, Instagram e Twitch.

La domanda che il Centro Interuniversitario di Ricerca Seminario di Storia della Scienza, specializzato in comunicazione e divulgazione scientifica, si pone è capire come sia cambiata la divulgazione scientifica oggi, come si possa fare comunicazione, arrivando anche alle generazioni più giovani.

Per questo motivo, il centro di ricerca ha organizzato un ciclo di incontri: ScienZa (x Gen.Z) – La scienza per la generazione Z. Protagonisti delle giornate, personalità in prima linea nel settore scienza e comunicazione online. Ciò, nell’auspicio di abbattere lo steccato tra istituzione e schermo; nella volontà di creare dialogo tra alcuni dei volti più noti dei social e le studentesse e gli studenti, universitari e di scuola secondaria superiore, ma non solo: gli incontri saranno un’ottima occasione per quanti lavorano nel mondo dei social; per avere il punto di vista dei tre “creators”, per i quali questa attività fa parte della loro quotidianità lavorativa. Sara interessante capire come si edita un testo e un video per diffondere contenuti complessi, quanto affascinanti, riguardanti la biologia e l’ecologia, la fisica e l’astronomia. O, più semplicemente, quali sono le strategie vincenti per scegliere inquadrature, tempistiche; per riflettere su quanto e come il pubblico influenzi le scelte dei comunicatori. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti: esperti del settore, curiosi e appassionati di divulgazione scientifica.

Le date:

28 marzo , ore 15.30 – Ruggero Rollini (chimico e comunicatore scientifico su piattaforme come Instagram, YouTube e Tiktok, nonché autore per Superquark+) – Aula Magna Aldo Cossu, Palazzo Ateneo, Bari;

, ore 15.30 – Ruggero Rollini (chimico e comunicatore scientifico su piattaforme come Instagram, YouTube e Tiktok, nonché autore per Superquark+) – Aula Magna Aldo Cossu, Palazzo Ateneo, Bari; 3 aprile , ore 16.30 – Entropy for Life (esperto di scienze della vita e comunicazione scientifica su YouTube e Facebook) – Auditorium, Santa Teresa dei Maschi dell’Università degli Studi di Bari;

, ore 16.30 – Entropy for Life (esperto di scienze della vita e comunicazione scientifica su YouTube e Facebook) – Auditorium, Santa Teresa dei Maschi dell’Università degli Studi di Bari; 21 aprile, ore 15.30 – Chi ha paura del buio (divulgatori nel campo dell’astronomia e dell’astrofisica) – Aula A, Dipartimento di Fisica Michelangelo Merlin, Bari.

Link utili: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-scienza-x-genz-la-divulgazione-scientifica-sui-social-592488648497