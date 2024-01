Mercoledì 31 gennaio dalle 18, nella boutique Mumati Gioielli di via Andrea Da Bari 81, sbarca, dalla boutique-laboratorio leccese, dove tutto ha origine e prende forma, lo speciale “Jewels, Sparkling & Music”, una serie di appuntamenti all’insegna dell’avanguardia e della sperimentazione. Storie di contaminazioni: happening pensati per condividere lo spazio e le novità Mumati con clienti e amici. Soundscapes a cura di musicisti e dj producer dal calibro internazionale, con la direzione artistica di Andrea Santoro, in arte Distant Echoes, dj, produttore salentino e label manager per diverse etichette discografiche.

Le bollicine che accoglieranno clienti e amici saranno quelle profumate del nuovissimo Mumati Soap, ultimo progetto firmato Mumati Gioielli: formulazione esclusiva al profumo di Tea Rose, biodegradabile, studiata e bilanciata per rispettare il ph fisiologico della pelle, arricchita da glicerina vegetale ad azione idratante, per una detersione delicata delle mani. Ideale per la pulizia quotidiana dei gioielli in oro e in argento, con e senza pietre, grazie all’azione antiossidante della vitamina E.

Da oggi i gioielli profumeranno di rosa!

In quella Bari, che fra pochissimo sarà su tutti gli schermi con la famosa e acclamata fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”, in onda dal 4 marzo su Rai 1, piccolo spoiler dei gioielli che la splendida Luisa Ranieri indosserà durante la terza stagione. Per il secondo anno consecutivo Lolita indosserà Mumati!

In consolle Emilio Spike, classe ’89, dj, sound designer e produttore esecutivo leccese, attivo nel panorama musicale di stampo Black/Elettronico. I suoi set sono stati presenti nei più grandi festival e club d’Europa. Lavora al fianco del gruppo salentino Boomdabash dal loro primo album come turnista e dj ufficiale.

Light design a cura di Marco Caricato.