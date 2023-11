Relazioni, a Castellana Grotte convegno e laboratori con le autrici di Psicoadvisor

Al via nel fine settimana, venerdì 10 e sabato 11 novembre 2023, il programma di Relazioni, calendario di appuntamenti organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte in ambito sociale. Informazione e convegni, formazione e laboratori, ma anche orientamento al lavoro in ambito artistico, approfondimenti e spettacoli: ospiti del primo dei quattro incontri saranno Ana Maria Sepe e Anna De Simone, autrici di Psicoadvisor.com, il principale portale del settore psicologia e crescita personale d’Italia, per un duplice appuntamento organizzato in collaborazione con Aps Sottosopra.

Si comincia venerdì 10 novembre 2023 alle ore 18 nella Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte prima tappa con la conferenza “L’alfabeto delle emozioni. Per restituirsi a sé”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, dell’assessore comunale ai Servizi Sociali, Davide Sportelli, e di Anita Paolillo, responsabile del Settore II “Servizi Sociali” del Comune di Castellana Grotte, interverranno Ana Maria Sepe e Anna De Simone, autrici dei libri “D’amore ci si ammala, d’amore si guarisce” e “Riscrivi le pagine della tua vita”.

Nella giornata di sabato 11 novembre 2023, invece, presso il Museo Speleologico Franco Anelli alle grotte di Castellana, in programma due laboratori diretti dalle stesse autrici di Psicoadvisor.com: dalle ore 9 alle ore 12,30 “Alla scoperta di sé: il viaggio nelle emozioni” e dalle ore 16 alle ore 19,30 “In-dipendenze affettive”.

Ad entrambi i laboratori è possibile prenotarsi chiamando o scrivendo whatsapp al numero 3476877728 fino ad esaurimento posti. Sarà possibile accettare massimo 12 partecipanti per laboratorio. La partecipazione è gratuita.

I partecipanti saranno selezionati in ordine di prenotazione, con precedenza ai residenti, in caso di disponibilità di posti precedenza ai non residenti che operano a Castellana nel settore educativo e in caso di ulteriori disponibilità di posti, possibilità di accogliere i non residenti in ordine di prenotazione. È possibile iscriversi ad uno solo o ad entrambi i laboratori, precisando nome, cognome, telefono, residenza, professione.

Per dare la possibilità di partecipare al più ampio numero di persone, in caso di esaurimento posti, sarà possibile partecipare ad un solo laboratorio e la selezione di quest'ultimo avverrà a cura degli organizzatori, seguendo scrupolosamente i criteri sopra elencati.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.