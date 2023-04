Incontro a Bari: le strade della salute

Molteplici autorità, associazioni e studenti insieme per la prevenzione.

Venerdì 17 Aprile dalle ore 10:00 presso il Museo Civico di Bari, Strada Sagges 13, si terrà l’incontro “Le Strade della Salute” organizzato dal Comune di Bari, Museo Civico Bari, dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Bari e dalla Rete Italiana CIVIS “cittàsane”.



L’evento inizierà con i saluti istituzionali del Sindaco Antonio Decaro e verrà introdotto dal Dott. Giuseppe Cascella e dalla Dott.ssa Battista Loredana.



Seguiranno gli interventi di:

- Prof.ssa Caterina Foti, Professore Ordinario e Direttore della Clinica Dermatologica Università degli Studi Aldo Moro di Bari;

- Prof.ssa Filomena Corbo, Prof. Ass. di Chimica degli Alimenti presso il Dipartimento di Farmacia dell’UNIBA e Coordinatrice del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Cibo in salute”;

- Prof. Marco Moschetta, Prof. Associato UNIBA Diagnostica per Immagini e Radioterapia;

- Prof. Francesco Fischetti, Prof. Associato del Dipartimento di Biomedicina Tradizionale e Neuroscienze alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari;

- Dott.ssa Doda Renzetti, Segreteria nazionale SIA (Società Italiana di Alcologia);

- Avv. Barbara Fortunato, Presidente dell’associazione Dico NO alla droga Puglia.



L’iniziativa vedrà anche la partecipazione delle Scuole Marco Polo e Marconi-Hack.



Dico NO alla droga Puglia, da oltre 15 anni, si occupa di prevenzione alle dipendenze ed è per questo che ha deciso di accettare l’invito a partecipare all’evento.



Il consumo di droghe si diffonde sempre più rapidamente tra i più giovanissimi, ragione per la quale i volontari si impegnano in una costante attività di prevenzione e informazione, sapendo bene che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.



L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.



Per maggiori informazioni chiama il numero 347.702.3651 (Barbara) o scrivi a noalladrogapuglia@gmail.com .



Ufficio Stampa

Dico NO alla droga Puglia



Email: noalladrogapuglia@gmail.com