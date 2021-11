Benessere e sicurezza Alimentare Guida facile per promuovere una nutrizione equilibrata e salutare

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si tiene oggi 30 Novembre 2021 alle ore 18:30 l’incontro pubblico organizzato dall’Associazione Confconsumatori di Altamura sul tema “Benessere e sicurezza Alimentare. Presentazione della Guida per un'alimentazione più Sana più Sicura più Sostenibile”, presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura, ingresso in via P. Caso.



Grazie alla collaborazione tra Confconsumatori e Università di Parma si è realizzata una vera e propria guida di facile lettura che intende promuovere il Benessere Alimentare, con particolare attenzione a una consapevole gestione della spesa offrendo informazioni su come nutrirsi meglio, in modo sostenibile e riducendo gli sprechi.

La guida offre inoltre informazioni sulla sicurezza alimentare, con particolare attenzione ai controlli sulla filiera e sulla corretta conservazione e preparazione dei cibi.

La guida sarà offerta gratuitamente a tutti i partecipanti all'evento.

Intervengono

Michele Micunco, Confconsumatori Altamura

Tommaso Lorusso, Assessore alle attività produttive Comune di Altamura

Arturo Casieri, Presidente del Distretto Agroecologico delle Murge e del Bradano

Giuseppe Giove, Generale dei Carabinieri in riserva, esperto in contraffazioni alimentari

Antonio Pinto, Presidente Regionale Confconsumatori