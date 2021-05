In diretta streaming la Seconda edizione del Premio “Ricerche di Eccellenza sul Territorio”

Prezzo non disponibile

La prossima puntata de Il Caffè della Sostenibilità, il format online creato per affrontare e analizzare le principali tematiche green del territorio sarà dedicata alla seconda edizione del premio “Ricerche di eccellenza sull'Energia”. In diretta streaming il prossimo 19 maggio alle ore 18:30, lo speciale sarà questa volta dedicato ai vincitori del premio istituito dal Distretto La Nuova Energia e riservato a laureati e dottorandi delle Università pugliesi che si sono distinti nella realizzazione di studi su temi legati all'energia. I quattro vincitori della borsa di studio illustreranno in puntata i propri lavori alla commissione valutatrice così composta: Beppe Bratta, presidente Distretto Pugliese La Nuova Energia, Riccardo Amirante, vicepresidente e professore del Politecnico di Bari, Caterina De Lucia, componente del CTS del Distretto e professoressa dell'Università di Foggia, Mariagrazia Dotoli, componente del CTS del Distretto e professoressa del Politecnico di Bari e Giuseppe Starace, presidente del CTS del Distretto e professore dell'Università Lum. Ospite d'onore della puntata, Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia.

“L'obiettivo di questa seconda edizione del Premio – dichiara il presidente del Distretto Produttivo Pugliese La Nuova Energia Beppe Bratta - è quello di creare un ponte tra l'esistente e le future promesse del nostro territorio, mettendo al servizio delle aziende le idee innovative dei giovani ricercatori pugliesi e creando contestualmente per loro opportunità di lavoro e sviluppo. In questo delicato momento storico, di ripartenza post pandemia, la chiave di volta per l'implementazione dello sviluppo sostenibile dovrebbe essere un continuo scambio di idee e competenze tra imprese e centri di ricerca”.

I quattro premiati che illustreranno i loro progetti sono:

- dott.ssa Rita Ferraro, Università di Foggia, vincitrice con il progetto "Green Deal, un nuovo modello di economia, opportunità e rischi della transizione energetica”;

- ing. Elia Distaso, Politecnico di Bari, vincitore con il progetto "La comprensione dei meccanismi di formazione del nanoparticolato nei motori a combustione interna per il loro utilizzo sostenibile";

- ing. Paolo Scarabaggio, Politecnico di Bari, vincitore con il progetto su "Controllo distribuito per la gestione ottimale delle reti di distribuzione con sistemi di accumulo";

- dott.ssa Lucia Dibilio, Università di Bari, vincitrice con il progetto "La fiscalità ambientale per avvalorare le politiche energetiche in modo da protendere verso lo sviluppo sostenibile".