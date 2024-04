A Valenzano “Cannabis Terapeutica, tra scienza e pregiudizio”, un incontro per sfatare falsi miti e credenze

Sabato 20 aprile alle 19:00, il bar Kennedy (Largo San Benedetto – Valenzano) ospita “Cannabis Terapeutica, tra scienza e pregiudizio”, un incontro per sfatare falsi miti e credenze su una pianta dalle importanti proprietà terapeutiche. Anche se è una possibilità ancora poco conosciuta, qualsiasi medico può prescriverne l'uso, e la Regione Puglia la fornisce gratuitamente a chi soffre di dolore cronico e spasticità.



A Valenzano, in particolare, ha sede la Farmacia San Rocco, punto di riferimento del Sud Italia per l’estrazione di farmaci a base di cannabis.



Intervengono:

Ernesto Straziota – farmacista di comunità, Farmacia San Rocco

Felice Spaccavento – medico anestesista, direttore dell'unità di cure palliative e terapia del dolore della ASL di Bari

Modera l’incontro Cesare De Virgilio, medico, ricercatore e divulgatore scientifico



Cannabis terapeutica è il terzo appuntamento della rassegna Bite the Byte, inserita all’interno dell’iniziativa “Valenzano, Città dell’innovazione”, promossa dal Comune di Valenzano in collaborazione con Tecnopolis PST, Ciheam e Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari. Il ciclo Bite the Byte prevede 6 incontri in pub e locali di Valenzano, per un approccio alla cultura dell’innovazione al tempo stesso pop e istituzionale, pratico e divulgativo.



Maggiori informazioni su https://www.comune.valenzano. ba.it/novita/valenzano-citta- dellinnovazione-presentazione- del-programma/