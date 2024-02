Incontro con Antonio Faccilongo il primo italiano a vincere il "World Press Photo"

Incontro assolutamente da non perdere!! A "il Mercoledì Fotografico in Biblioteca" abbiamo il privilegio di ospitare Antonio Faccilongo, il primo italiano a vincere il "World Press Photo" nella sessione Photo Story.



Durante la serata Faccilongo parlerà del progetto "Habibi", cronaca di una storia d’amore ambientata tra Palestina ed Israele.



In questo incontro abbiamo la straordinaria opportunità di guardare l'intero progetto, leggere le fotografie insieme all'autore per scoprire, come facciamo sempre, la grammatica nascosta dentro le immagini!



Gallery



Venerdì 23 ore 19:30 in Biblioteca!!