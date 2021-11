Incontro con Gianni Ciardo al caffè Al Mozart

Super evento di incontro con il Teatro al caffè Al Mozart

Gianni Ciardo e gli attori della sua compagnia incontrano il pubblico del caffè Al Mozart: ''Ancora una volta presso il nostro caffè entra il teatro con la “T”. Al centro del tavolo ci saranno il nostro consueto aperitivo, belle chiacchiere sul nuovo lavoro di Gianni in debutto in prima nazionale il 7 dicembre 2021 al Teatro Forma di Bari,dal titolo “C’è posto per te”, ma soprattutto voi: il pubblico!''.



Ingresso consentito su prenotazione ai possessori di Green Pass e nel rispetto delle regole antiCovid 19