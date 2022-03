'Libere', a Ruvo di Puglia l'incontro pubblico sul tema ‘Welfare Culturale: esperienze culturali e sociali a confronto

Prezzo non disponibile

Martedì 8 marzo alle ore 18 nella sala conferenze del Museo del Libro - Palazzo Caputi, in Via Alcide de Gasperi, 26 a Ruvo di Puglia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'assessorato alle Politiche di Comunità e l'assessorato al Benessere e alla Giustizia Sociale del Comune organizzano un incontro pubblico sul tema:

“Welfare Culturale: esperienze culturali e sociali a confronto”

Ospite Annamaria Candela: Dirigente della Sezione Tuteta e Valorizzazione Patrimoni culturali della Regione Puglia e Componente del Gruppo di lavoro per l’Attuazione dell’Agenda di Genere.

All’incontro parteciperanno le attrici della rassegna teatrale ‘Libere!’ (dal giovedì 10 al Nuovo Teatro Comunale organizzata dall’Assessorato alle politiche di Comunità in collaborazione con la compagnia La Luna nel Letto) e alcune rappresentanti del volontariato sociale.

Saranno presenti il sindaco Pasquale Chieco, l'Assessora Monica Filograno e l'Assessore Nico Curci.

La rassegna ‘Libere!’ prevede quattro spettacoli, uno per ogni giovedì di marzo, ognuno dedicato alla storia di una donna scritta e interpretata da una donna.

Il programma è reperibile sui canali di comunicazione del Comune di Ruvo di Puglia e del Teatro Comunale di Ruvo di Puglia. Per informazioni e biglietti è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro dalle ore 18.30 alle ore 20.30 oppure prima di ogni spettacolo, o telefonando allo 080 360 3114.