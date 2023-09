Network Internazionale Danza Puglia, appuntamento dedicato alle comunità della danza del territorio regionale

In vista della ripartenza del Network Internazionale Danza Puglia, quest’anno in un’edizione speciale che festeggia i dieci anni del progetto di formazione e pedagogia, è in programma un incontro di presentazione aperto al pubblico e dedicato principalmente ad insegnanti, allievi e professionisti della danza in cui il direttore artistico Ezio Schiavulli e lo staff dell’associazione RiESCo presenteranno il programma formativo e pedagogico dell’edizione 2023.24.

L’incontro (ingresso gratuito, prenotazione a asso.riesco@gmail.com, 351 674 9330) si svolgerà mercoledì 27settembre alla Casa delle Culture di Bari (Traversa di Via G. Pugliese) e sarà, per il NetworkIDP, un’occasione di incontro e confronto con il territorio in cui raccontare le novità formative di questa edizione e anticipare alcuni dettagli sugli ospiti di questa edizione.

Tra le novità assolute di questa edizione il riconoscimento della certificazione tecnico-sportiva abilitante come insegnante di danza contemporanea di 2° livello con tesserino tecnico per chi aderisce al percorso Network Teachers

Il Network Teachers è dedicato a chi insegna la danza e vuole confrontarsi con professionisti di diverse discipline per acquisire strumenti utili, tecniche e nozioni da introdurre nella pratica pedagogica. 72 ore di lezione di cui 33 in presenza alla Casa delle Culture di Bari, 18 di full immersion in Francia per il progetto CoESIONI, 14 online e 7 spettacoli in scena al Teatro Traetta di Bitonto per la rassegna di danza contemporanea L’Arte dello Spettatore.

Anche per questa decima edizione Network Students, progetto di formazione che coinvolge le giovani allieve e i giovani allievi (dai 12 ai 25 anni), è diviso in due sezioni: Carta Bianca che offre una formazione tecnico pratica per la video danza e in ambito performativo con laboratori di musica-canto, teatro e la sezione che prevede i mensili workshop con i coreografi ospiti. Completano la formazione delle ragazze e dei ragazzi 7 spettacoli in scena al Teatro Traetta di Bitonto per la rassegna di danza contemporanea L’Arte dello Spettatore .

Il percorso del Network Internazionale Danza Puglia è riconosciuto dal Ministero della Cultura (MIC): un progetto dell’Associazione Ri.E.S.CO. (Ricerca e Sviluppo Coreografico) nato dall’idea del coreografo, danzatore e direttore artistico Ezio Schiavulli e si concretizza, crescendo di anno in anno, grazie alla comunità che ha abbracciato e accolto la filosofia di formazione e sensibilizzazione alla danza e all’arte propria del NetworkIDP. Una visione professionale della danza che si concentra sulla formazione di danzatori, insegnanti e spettatori della regione Puglia ed è potenziata dalla volontà di creare nuove connessioni con i coreografi professionisti ed altre figure professionali e artistiche nazionali ed internazionali.

Il NetworkIDP è sostenuto da Regione Puglia, Comune di Bitonto e dal Teatro Pubblico Pugliese, collabora con Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari e Casa delle Culture dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari. Inoltre, grazie al ponte culturale costituito e rafforzato in questi anni con Association Expresso Forma di Strasburgo, il progetto vanta anche il sostegno del Ministero della Cultura Francese e dall’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali tra i due territori Francia (Regione Grand Est) e Italia (Regione Puglia).

Il NetworkIDP da sempre immagina e costruisce nel territorio regionale una rete di scuole di danza, allievi e genitori coinvolti nella formazione e nella sensibilizzazione che prevede, tra le altre attività, l’ospitalità di coreografi internazionali al fine di scoprire, vivere e discutere nuove prospettive e linguaggi dell’arte coreografica. Un percorso partecipato che coinvolge numerose figure di professionisti dello spettacolo dal vivo che alimentano indubbiamente la conoscenza dei ragazzi e delle ragazze e la continua formazione degli insegnanti della danza. Centrale è inoltre il lavoro che il NetworkIDP dedica al pubblico con un processo di sensibilizzazione indirizzato a decostruire una visione elitaria della danza che spesso la caratterizza. Aggregazione, accoglienza e condivisione, con queste parole chiave si caratterizza il progetto del Network Internazionale Danza Puglia.

27 settembre, ore 9:30

Casa delle Culture dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari

via Barisano da Trani, 15 - ingresso da Traversa di Via G. Pugliese

Info e prenotazione: asso.riesco@gmail.com, 351 674 9330 (anche WhatsApp)