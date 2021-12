Don Luigi Ciotti a Palo del Colle nel primo cantiere dell'antimafia

A poche settimane dall’inaugurazione del primo cantiere dell’antimafia di Palo del Colle arriva in visita Don Luigi Ciotti, fondatore di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.

Il cantiere sorge accanto al laboratorio urbano Rigenera ed è un unicum in tutta Italia, si tratta di un vero tendone da circo che per la prima volta nella storia “smette i suoi panni” per dare voce alla promozione della legalità e dei diritti. Uno spazio fisico vivo, che sta attirando l’attenzione delle istituzioni e dei protagonisti dell’antimafia, immaginato come un vero e proprio detonatore di bellezza che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i giovani, e non solo, dell’hinterland, grazie agli strumenti preziosi della partecipazione, condivisione, della cultura e dell’arte.

Il progetto si chiama “Happy Times - La Forza della Bellezza” ed è stato ideato e realizzato da Rigenera APS (capofila) assieme all’associazione Musicaingioco, alla Fondazione Vittorio Bari, all’associazione Crocevia Salento, a Biosform srl, all’Istituto Comprensivo Davanzati Mastromatteo e il Comune di Acquaviva delle Fonti. Ed è stato finanziato da Regione Puglia con l’Avviso pubblico n.2/2017 “Cantieri Innovativi di antimafia Sociale: Educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”.

Don Ciotti venerdì 17 dicembre arriva in Puglia per visitare il cantiere e incontrare i giovani e le associazioni del territorio in un evento pubblico alle ore 18.30. Assieme a lui ci sono Don Angelo Cassano, parroco della chiesa “San Sabino” di Bari e referente regionale dell’associazione Libera Puglia, e Nicola Vero, fondatore del laboratorio urbano Rigenera e direttore artistico di Happy Times.

Durante l'evento ci saranno performance musicali a cura delle orchestre sociali MusicaInGioco Adelfia e MusicaInGioco/Fondazione Vittorio Bari di Palo del Colle, dirette dal maestro Andrea Gargiulo e dal maestro Emanuele Manzo e degli artisti del centro studi musicale Crazy Music Lab.

Per l’occasione sarà inaugurata l’installazione del “Presepe dell’ Antimafia” creato in collaborazione con Agesci Palo del Colle, Gruppo Interforze ODV, Nuova Generazione, Gruppo Scout Europa Impeesa Palo del Colle, JMV Palo del Colle, Leo Club Palo del Colle Auricarro, Parrocchia Spirito Santo. Un presepe insolito e originale dedicato ai temi di giustizia, ecomafie, caporalato, accoglienza, bullismo, abuso di potere, contrasto alla criminalità.