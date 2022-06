Focus Group sui bisogni degli Enti del Terzo Settore

Prezzo non disponibile

Mettere in circolo idee e pensieri per confrontarsi sui temi del Volontariato, sulle sue attuali condizioni e condividere insieme soluzioni efficaci per sostenerlo nei prossimi anni.

Gli enti del Terzo Settore tornano a riunirsi nei Focus Group organizzati dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola: questa volta la chiamata è per le associazioni che operano nel territorio Bari Sud-Est, e dunque nei comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle e Turi.

L’appuntamento è per venerdì 1 luglio, dalle ore 16:00 alle ore 17:30 nella sede del CSVSN, in via Vitantonio di Cagno 30 a Bari.

I Focus Group permetteranno di effettuare una ricerca qualitativa sul Terzo settore nel nostro territorio, sulle condizioni attuali e su quello che sarà necessario mettere in campo per sostenerlo nei prossimi anni.

Negli incontri organizzati dal CSVSN, inoltre, sarà possibile favorire la condivisione e l’approfondimento delle opinioni dei partecipanti, che consentirà una raccolta di informazioni che andrà oltre l’analisi quantitativa.

A dirigere i lavori, i progettisti del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Claudio Natale e Oronzo Amorosini.