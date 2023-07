A Castellana Grotte due giorni di eventi con Noemi Zenzale su relazioni familiari, extra familiari e sviluppo psicofisico del bambino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Venerdì 28 e sabato 29 luglio 2023, a Castellana Grotte, doppio appuntamento di interesse per educatori, insegnanti, genitori, catechisti, nonni e tutti coloro i quali svolgono funzioni formative o che vogliono approfondire la tematica.

Protagonista in entrambi i casi la psicologa e psicoterapeuta Noemi Zenzale, ideatrice del percorso “Il bambino che sei stato”, professionista attivissima sui social anche grazie ad una fan base da oltre 30 mila like. L’obiettivo degli appuntamenti sarà quello di offrire momenti di riflessione sul ruolo delle relazioni familiari ed extra familiari nello sviluppo psicofisico del bambino e i riflessi nell'età adulta. I bambini che siamo stati, le esperienze che abbiamo vissuto, infatti, inevitabilmente condizionano il nostro modo di stare al mondo, da adulti. A partire da una ricerca introspettiva nella propria storia, dunque, si mira alla consapevolezza delle dinamiche sottese ai nostri comportamenti, all’individuazione della loro origine, sino ad esaminarne l’impatto nel presente.

Due i momenti previsti, entrambi organizzati dal Comune di Castellana Grotte in collaborazione con ViviCastellanaGrotte Aps.

Venerdì 28 luglio 2023, alle ore 18,30, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte, avrà luogo la conferenza “Educazione: dall’istinto alla consapevolezza”. Previsti i saluti istituzionali di Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte, e Davide Sportelli, assessore comunale ai Servizi Sociali, e gli interventi di Anita Paolillo, responsabile Settore II del Comune di Castellana Grotte e assistente sociale specialista, Ludovico Abbaticchio, garante regionale dei diritti del minore, e Noemi Zenzale, psicologa psicoterapeuta. Modera Daniela Lovece, presidente di ViviCastellanaGrotte Aps.

Sabato 29 luglio 2023, invece, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, in programma un laboratorio esperienziale condotto dalla stessa Zenzale presso il Centro Studi Viterbo in piazza Caduti Castellanesi, 22 a Castellana Grotte, dal titolo "Il bambino che sei stato: conoscere il passato per liberare il presente".

La partecipazione al laboratorio è gratuita, previa prenotazione, entro martedì 25 luglio 2023 al numero whatsapp +39.339.1241657 con indicazione di nome, cognome, residenza, ruolo o occupazione e invio da parte degli organizzatori della conferma di partecipazione. Durante il laboratorio, si consiglia di indossare vestiti comodi e calzini, munirsi di tappetino o coperta. Posti limitati assegnati prioritariamente a chi viva o operi a Castellana Grotte. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere via mail a info@vivicastellanagrotte.it.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte.ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.