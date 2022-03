Al Politecnico lezione aperta “Segni e linguaggi della violenza di genere” e la mostra “Vite di donne. vite plurali”

Promossa dal CAV - Centro Antiviolenza comunale in collaborazione con il Politecnico di Bari, si terrà mercoledì 2 marzo, alle ore 11, la lezione dal titolo “Segni e linguaggi della violenza di genere” aperta a studenti, studentesse e docenti. Alla lezione, in programma nell’aula magna “Domus Sapientiae” - dICAR, interverranno l’assessora comunale al Welfare Francesca Bottalico, il rettore del Politecnico Francesco Cupertino, la delegata al Welfare e Pari opportunità per Poliba Annalinda Neglia e la coordinatrice del Centro antiviolenza comunale per la cooperativa sociale Comunità San Francesco Marika Massara.

Diversi i temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro, dalle radici culturali della violenza alla disparità di potere nelle relazioni tra uomo e donna come emerge nei linguaggi e nella cultura popolare, fino agli stereotipi di genere divulgati attraverso le diverse forme espressive che caratterizzano la nostra quotidianità e di cui la comunicazione è intrisa. Le operatrici del CAV illustreranno, inoltre, le strategie per contrastare stereotipi e linguaggi violenti nonché gli strumenti a disposizione per intraprendere un percorso di fuoriuscita della violenza con il supporto delle professioniste del centro antiviolenza comunale.

A seguire, nell’atrio Cherubini, sito al primo piano del corpo biblioteca centrale del Politecnico, l’inaugurazione della mostra “Vite plurali. Vite di donne”, che raccoglie opere selezionate tra le 100 pervenute nell’ambito della call for art di Generare Culture Nonviolente promossa, a novembre scorso, con l’obiettivo di costruire dal basso una campagna di sensibilizzazione e comunicazione sociale contro la violenza sulle donne.

Si ricorda che nel Politenico di Bari, già da un anno, è attivo lo sportello del Centro Antiviolenza dell’assessorato comunale al Welfare. Al servizio si accederà mediante prenotazione contattando il numero attivo h24 328 8212906 o il numero verde 800 202 330, scrivendo via mail a info@centroantiviolenza.it o in posta privata sulla pagina facebook del Centro Antiviolenza Bari.