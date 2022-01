Al Castello di Bari l'omaggio alla comunità ebraica in occasione della Giornata della Memoria

€ 6.00 biglietto intero; € 2.00 biglietto ridotto. L’evento sarà occasione per visitare l’intero Castello.

Un viaggio nel passato come ponte sul futuro, per trascinare fuori dalla nebbia dell’oblio tutto ciò che è stato e non deve più ripetersi.

In occasione della Giornata della Memoria, giovedì 27 gennaio a partire dalle 11.30, la sala conferenze del Castello Svevo di Bari ospiterà l’incontro dal titolo “Il ricordo di una Giudecca: itinerario ebraico in Puglia”, a cura della dott.ssa Aura Racioppi. Attraverso la narrazione del rapporto tra la terra delle Puglie, la città di Bari e la comunità ebraica – la cui radicata presenza è testimoniata sin dal I secolo d.C. – si rende omaggio a un popolo ciclicamente vittima di abiette persecuzioni.

«Senza memoria non c’è progresso- commenta la Direttrice, l’arch. Alessandra Mongelli- La conferenza che ha il pregio di ricostruire le tappe della presenza della comunità ebraica in Puglia, mette al centro della scena una tragica pagina della storia per mantenere integro il patrimonio della memoria al fine di prevenire ed impedire il ripetersi di situazioni analoghe».

La giornata sarà impreziosita dall'inaugurazione del nuovo pannello informativo della tomba altomedievale che presenta incisioni che rimandano al mondo culturale ebraico, conservata presso la corte centrale del Castello Svevo di Bari, rinvenuta da uno scavo realizzato in contrada San Lorenzo nel 1922.

«Anche quest’anno, nonostante la recrudescenza della pandemia, abbiamo voluto fortemente rispondere presente alle iniziative celebrative della Giornata della Memoria- commenta il Direttore regionale Musei della Puglia, dott. Luca Mercuri- Sicuramente le parole non saranno mai sufficienti a raccontare il senso di un dramma infinito, quanto meno serviranno a tenere vivo un pensiero: il male e l’orrore non sono stati, né mai saranno concetti astratti e lontani dalla nostra quotidianità».

Informazioni per il pubblico

Orario dell’evento: giovedì 27 gennaio 2022, a partire dalle ore 11.30 presso la Sala Conferenze;

Costo del biglietto: € 6.00 biglietto intero; € 2.00 biglietto ridotto. L’evento sarà occasione per visitare l’intero Castello.

Prenotazione: facoltativa, al seguente link: www.tinyurl.com/castellodibari

Per ulteriori informazioni: Tel. 080/8869304;

E-mail: drm-pug.castellodibari@beniculturali.it