“Due Città Due Cassarmoniche”, nuovo incontro on line organizzato da “Cuore di Banda”

“Due Città Due Cassarmoniche” è il titolo del nuovo incontro on line organizzato da “Cuore di Banda”, il festival sull’identità bandistica e musicale pugliese realizzato dai Comuni di Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari e Turi. L’incontro, in programma sabato 27 alle 17 sulla pagina Facebook del Festival, è incentrato sui due meravigliosi monumenti risalenti alla fine ‘800 destinati alle esecuzioni dei complessi bandistici unici nel loro genere in tutta Italia: la Cassarmonica di Acquaviva e il Chiosco della Musica di Rapallo.

Le due strutture, realizzate in muratura e monumentali, accomunano le due cittadine distanti 926 chilometri e rendono omaggio a due storiche tradizioni bandistiche che conobbero il massimo splendore nello stesso periodo storico: i primi decenni del secolo scorso. Entrambe le Cassarmoniche, però, sono entrate a vario titolo a far parte del patrimonio architettonico e artistico delle due cittadine, diventando un vero e proprio simbolo.

In stile liberty e affrescata quella di Rapallo, in cemento armato e più imponente quella di Acquaviva, entrambe recano omaggio a illustri compositori. Nell’edificio ligure sono raffigurati tutti i più importanti musicisti di sempre, da Bach a Pergolesi, mentre nella cittadina barese sono presenti i fregi di Mercadante, Traetta, Van Westerhout, Millico, Giordano, Pasiello, De Leo e Piccinni.

Ospiti dell’evento saranno il Presidente della Banda di Rapallo, Francesco Angiolani, il direttore della Banda di Rapallo, maestro Daniele Casazza, lo storico locale di Rapallo, Antonio Gori, e il ricercatore e cultore di storia locale di Acquaviva, Nunzio Mastrorocco, il dirigente del Liceo Musicale Don Milani di Acquaviva, Marisa Annoscia, e l’architetto esperta nello studio storico-tecnico di Cassarmoniche e di architetture effimere, Francesca Paulicelli. Con loro ci saranno Il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, e il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci.

Introdurranno la serata il direttore artistico del festival, Daniele Trevisi, e l’assessore alla Cultura del Comune di Acquaviva, Caterina Grilli. Modererà Francesco Ventura di Radio Futura.

L’incontro, inoltre, ha lo scopo di avviare un gemellaggio tra i due comuni, che li vedrà protagonisti questa estate con la produzione di un evento musicale.

L’appuntamento fa parte di una serie di 46 eventi che riguarderanno il rapporto fra le città e le loro tradizioni musicali. Da Acquaviva a Rapallo, da Turi a Napoli, da Mola a Panni, sindaci, direttori di banda e musicisti racconteranno i loro luoghi e spiegheranno come stanno "sopravvivendo" a questo difficile momento storico. Fino all'arrivo dell'estate quando, nei tre Comuni coinvolti nel progetto, saranno previsti esibizioni dal vivo e concerti.