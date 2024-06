Incontro open talk

I fotografi protagonisti della prima OPEN TALK del Il mercoledì fotografico in biblioteca: 4 talentuosi fotografi che presenteranno i loro straordinari progetti, selezionati con cura in questi mesi.



Sarà un'occasione unica per leggere insieme i progetti, ascoltare le storie dietro gli scatti e conoscere più da vicino gli artisti che li hanno realizzati:



Delia Aliani con il progetto fotografico: Un metro e 20

Michele Donato con il progetto fotografico: Water

Nicla Sisto con il progetto fotografico: A Passo d’uomo

Chiara Ventola con il progetto fotografico: Suggestioni Lucane



Mercoledì 12 giugno | ore 20.00

Chiostro Palazzo della Cultura | Via Console Positano 11



Perché se al mercoledì fotografico leggiamo le immagini dei grandi maestri della fotografia pensiamo sia imprescindibile aprire il nostro spazio ai talenti emergenti!!