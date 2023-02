Incontro sulla preservazione della fertilità presso la Casa delle Donne del Mediterraneo

Prezzo non disponibile

Venerdì 3 Febbraio 2023 alle 18:00, le associazioni Gemme Dormienti e Acto Puglia OdV organizzano l’incontro “La preservazione della fertilità”, presso la Casa delle Donne del Mediterraneo, piazzetta Sant’ Antonio a Bari.

L’appuntamento propone al pubblico il tema dell’oncofertilità e vede l’intervento di due esperti del settore: Mariavita Ciccarone, ginecologa e presidente di Gemme Dormienti, e Gennaro Cormio, direttore di Ginecologia e Ostetricia della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari.



L’associazione Gemme Dormienti aiuta le giovani donne che desiderano essere madri anche dopo il cancro – dichiara Mariavita Ciccarone, presidente di Gemme Dormienti – e grazie alle nostre volontarie intendiamo promuovere sempre più frequentemente incontri pubblici con l’obiettivo di aumentare l’attenzione su questo tema delicato. Il nostro impegno è focalizzato sull’offrire informazione e orientamento in modo che le persone che hanno affrontato terapie oncologiche o sono affette da gravi patologie croniche possano accedere alla preservazione della fertilità.



Gemme Dormienti, prima associazione italiana ad occuparsi di tutela della fertilità nelle pazienti oncologiche, promuove iniziative e progetti culturali per sensibilizzare sul tema della salute e della tutela della capacità riproduttiva.

Nata a Roma ormai più di 10 anni fa, desidera portare il proprio contributo in Puglia, nell’ambito del supporto alle bambine e alle giovani donne pazienti oncologiche che decidono di fare un percorso di preservazione della fertilità prima di iniziare le cure.



