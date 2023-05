'Progettare e costruire edifici sostenibili', un evento imperdibile al Teatro Kismet di Bari

Giovedì 11 maggio alle 16 il Teatro Kismet di Bari ospiterà un incontro dedicato al sistema costruttivo a secco in acciaio con soluzioni modulari e flessibili, basate sull’uso di profilati leggeri e formati a freddo.

Il fil rouge dell’incontro sarà dettato dalle tematiche presenti nel manuale ”Progettare e costruire edifici sostenibili con profili in acciaio sagomati a freddo “, un volume realizzato da Fondazione Promozione Acciaio, Ente culturale che promuove lo sviluppo delle costruzioni e delle Infrastrutture in acciaio in Italia, e scritto da Marta Maria Sesana, Ingegnere edile/Architetto e Dottore di ricerca in Ingegneria dei sistemi edilizi presso il Politecnico di Milano.

Grazie a una trattazione dettagliata, il manuale approfondisce gli aspetti normativi e metodologici relativi al mercato dell’acciaio e delle costruzioni, con particolare attenzione alle tematiche dell’efficienza energetica, dell’industria 4.0, della digitalizzazione e dell’economia circolare.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra i quali Nicola Bonerba, Presidente dell’Ance Puglia; Licio Tamborrino, CEO di Scaffsystem; Diego Tanzariello, Project Manager di Mechano Steel Frame; Anthony L’Oliva, Ingegnere Strutturista di Scaffsystem; Loredana Ficarelli, Prorettore del Politecnico di Bari.

I relatori discuteranno sulle ultime tendenze e innovazioni nella progettazione e costruzione di edifici sostenibili utilizzando profili in acciaio sagomati a freddo. Questa tecnica, che prevede la lavorazione dell’acciaio a basse temperature, permette di ottenere strutture resistenti e durature, con un impatto ambientale ridotto.

Tra gli illustri relatori dell’evento ci sarà anche il Prof. Marco Imperadori, Professore ordinario presso il Politecnico di Milano, titolare della cattedra di Progettazione e Innovazione Tecnologica presso la Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura. Le attività di ricerca e insegnamento del Prof. Imperadori sono incentrate sull’integrazione e l’interdipendenza tra architettura e tecnologie costruttive, in particolare sull’innovazione dei processi di costruzione basati su tecniche di assemblaggio a secco, costruzione a secco leggera multistrato e nuovi modi di concepire l’edificio in termini di progetto, prodotto e di processo.

Promotrice di questo incontro è Scaffsystem, realtà industriale di Ostuni che dal 1957 è tra i massimi player nella produzione di soluzioni in acciaio per l’architettura e logistica.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria scrivendo a news@scaffsystem.it oppure compilando il form ONLINE

Partner istituzionali: Fondazione Promozione Acciaio, Politecnico di Bari, Ance Puglia | Partner: Scaffsystem, MECHANO Steel Frame, Knauf | Mediapartner: Edilportale