“La verità e bellezza nella Politica”, ciclo di seminari organizzato da Ucid – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti della sezione di Bari

Verità e bellezza nell’impresa è un ciclo di seminari organizzato da Ucid – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti della sezione di Bari. Un insieme di incontri che hanno il fine di trovare spunti di riflessione nella comunicazione d’impresa, nelle persone e nella crescita del capitale umano, nella finanza etica e nella politica.

Tutti gli eventi si svolgono presso la sede di Tecnoacciai in collaborazione con Impresa più Impresa in via delle Mammole 30 – Modugno; L’ultimo e quarto incontro è fissato il 17 Aprile alle ore 17:00 e si intitola “La verità e bellezza nella Politica”, interverranno come come relatori: S.E Mons. Francesco Savino – Vescovo di Cassano allo Jonio, Giuseppe Montebruno – Vicesindaco del Comune di Modugno, Enzo Magistà, Direttore del TG Norba. Moderatore, il Dott Tommaso Cozzi.

Si parlerà dell’importanza della politica, nella formazione cristiana, professionale dell’imprenditore.

Per la partecipazione scrivere all’indirizzo email: segreterario@ucidbari.it