Incontro online 'Vaccini e Volontariato' dei Volontari sintonizzati

Non si sono mai fermati in questa pandemia, potenziando – piuttosto – i servizi e l'aiuto offerti al prossimo in difficoltà. Rallentare il volontariato in questo momento significherebbe depotenziare un sistema che, della macchina della solidarietà, ha fortemente bisogno: sono sulle ambulanze, per strada, nelle case dei più fragili, a contatto – nonostante tutto – con le persone. E gli appelli dalle associazioni del territorio si moltiplicano: “Vaccinate i Volontari”.

“Vaccini e Volontariato” è il titolo della quarta puntata di Volontari Sintonizzati che sarà trasmessa in diretta venerdì 26 marzo alle ore 18.00 sulla pagina facebook del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.

Interverranno in diretta Maria Chironna, responsabile del Laboratorio di epidemia molecolare e sanità pubblica del Policlinico di Bari e Ferruccio Aloè, medico specialista in anestesia e rianimazione e terapia del dolore. Attualmente in pensione è presidente dell'associazione Butterfly, che si interessa di cure palliative domiciliari a persone in fase terminale. Il nostro inviato Guerino Amoruso, infine, intervisterà Anna Brizzi, presidente dell'associazione Age Trani.

Venerdì 26 marzo sulla pagina facebook del CSV San Nicola.



Link al post: https://www.facebook.com/events/290465255777949