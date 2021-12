Nel Teatro Rossini di Gioia del Colle IndiEsposizioni Festival, Musica live, installazioni artistiche, incontri letterari e proiezione di documentari

Si taglia il nastro alle 18:00 con l’inaugurazione dell’installazione Life on M? nel foyer del Teatro “Rossini”. L’installazione site-specific curata da Galleria d’arte Antilia è una provocante illusione del ruolo dell'essere umano sulla Terra, intende interrogare il visitatore trasportandolo in una dimensione straniera quanto lo è il paesaggio in cui viviamo, la nostra Murgia. Si prosegue alle 18:30 con la presentazione di “Scassata dentro” di Enzo Mansueto, il primo degli appuntamenti letterari a cura di Michele Casella per Pool Mag. Per concludere alle 21:30 con la proiezione, a teatro, del documentario “Temporary road (una) Vita di Franco Battiato” di Mario Tani e Giuseppe Pollicelli, alla quale interverrà lo stesso Mario Tani. “Un vero e proprio film, un lavoro completo che ripercorre le orme di una carriera considerabile, senza alcuna remora, come uno dei tasselli più significativi nel mosaico della musica contemporanea non soltanto italiana”. Tutti glie eventi odierni sono a ingresso libero, con Green Pass e mascherina obbligatori.

“Scassata dentro” viene definito come una poesia “fonografica”. Un libro disco, grazie al cd allegato, contenente le liriche del libro sonorizzate dai musicisti Davide Viterbo e Angelo Ruggiero, artefici, assieme all'autore, del progetto La Zona Braille. Un disco che intreccia l’elettronica digitale e concreta, la composizione acustica e le chitarre elettriche post-rock alle liriche di Mansueto. Umanità alienata, orizzonti metropolitani, televisione, squallori notturni, algido lirismo, per un libro poetico dall'impatto forte, riflessivo, disturbante. Enzo Mansueto, poeta, critico letterario e musicale, saggista, insegnante. Fondatore nel 1980 della band post-punk The Skizo, raccontata in Lumi di Punk (Agenzia X, Milano 2006), ha ricordato l’amico Angelo Ruggiero, venuto a mancare il 14 maggio 2019, sulle pagine di RepubblicaBari.it: "è stato prima di tutto un amico, con il quale dal 1979 in avanti - confida - ho condiviso gli interessi fondanti della mia vita: la poesia e la musica. È accaduto all'inizio durante la stagione della new wave barese, dopo con esperienze più strutturate di performance poetica che sono culminate con l'esperimento della Zona Braille, sfociato nel libro-disco Scassata dentro del 2010 (…) per lui la musica era una questione maledettamente seria”.

Gli autori

Enzo Mansueto (Bari 1965), poeta, critico letterario e musicale, saggista, insegnante, ha fondato nel 1980 la band post-punk The Skizo, raccontata in Lumi di Punk (Agenzia X, Milano 2006). Ha partecipato a varî festival, reading e performance. Vincitore della terza edizione del premio di poesia "Laura Nobile" (Siena 1993), ha pubblicato le raccolte poetiche Descrizione di una battaglia (Scheiwiller - All'insegna del pesce d'oro, Milano 1995) e Ultracorpi (Edizioni d'if, Napoli 2006). Davide Viterbo (Bari 1963), violoncellista, chitarrista, compositore, produttore, fondatore di diverse formazioni musicali, dagli Skizo ai Nura, ha collaborato con numerosi artisti. È in procinto di pubblicare l'opera strumentale Distant City. Angelo Ruggiero (Bari 1961-2019), cantautore, ha vinto nel 1991 il "Premio Recanati". Ha pubblicato gli album Regina dei Gatti (Musicultura-BMG 1993) e L'amore che non si può dire (Sottosuono 2005).

Info: indiesposizioni@gmail.com FB https://www.facebook.com/indiesposizioni