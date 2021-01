Dai teatri di Putignano e Corato appuntamento con 'Indovina chi viene a (s)cena'

Un successo anche per il terzo fine settimana di teatro per “Indovina chi viene a (s)cena”. Da venerdì 15 a domenica 17 gennaio sei diversi eventi a sorpresa, due al giorno, uno alle 19.30 e l’altro alle 21.00, hanno fatto compagnia a 1600 utenti collegati in streaming per scoprire le storie pensate appositamente per l’occasione. Un format che ad oggi ha coinvolto 33 comuni e 78 compagnie professionistiche di teatro pugliesi che in questo modo stanno tornando ad abitare i teatri con una formula diversa da quelle classiche, e che sa di sfida e di futuro.

Ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con i Comuni de circuito, Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia, il teatro a casa all’ora di cena con ospiti e spettacoli misteriosi dal 30 dicembre scorso ha coinvolto 4.714 utenti unici (ci possono essere più spettatori insieme in una casa, ndr) raccontando luoghi, tradizioni, personaggi e ricette della Puglia.

Già in programma gli appuntamenti del prossimo fine settimana. Venerdì 22 gennaio ci si collegherà dal Museo Romanazzi Carducci di Putignano, sabato 23 gennaio dal foyer del Teatro Comunale di Corato e domenica 24 gennaio dal Teatro Apollo di Lecce. In tutte le piazze è previsto un doppio appuntamento (alle 19.30 e alle 21) per un totale di sei diverse storie a cura di sei diverse compagnie teatrali. Per prenotare il proprio posto a tavola, gratuito, basta seguire le indicazioni riportate sul sito www.rebellive.it/o/ teatro-pubblico-pugliese .



E per chi non si accontenta di essere un semplice spettatore ma ha voglia di mettersi alla prova prosegue sui social il gioco a indizi con Eva Kant e Diabolik pronti ad aiutare il pubblico a scoprire i misteriosi spettacoli in programma in ogni Comune e far vincere, ogni settimana, al più veloce, un biglietto valido per la Stagione Teatrale 2020/21 utilizzabile in uno dei teatri del circuito. Un gioco che prosegue anche con la newsletter del Tpp con indizi speciali solo per gli iscritti (per scoprire di più https://bit.ly/nwtpp20 )

Chi saranno i prossimi? Seguite gli indizi e giocate con noi per scoprirlo.