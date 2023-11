L'"Infanzia di Orlando" in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Sabato 11 e domenica 12 novembre ore 18.00 alla Casa di Pulcinella FIGLI D’ARTE CUTICCHIO: “L’INFANZIA DI ORLANDO” FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE: lo spettacolo per bambini del teatro dei Pupi.

I Figli d'Arte Cuticchio portano in scena alla Casa di Pulcinella uno spettacolo dedicato ai bambini. L'"Infanzia di Orlando" presenta le prime gesta del futuro primo paladino di Francia, quando aveva solamente 7 anni. Secondo la leggenda il piccolo Orlando, nonostante la dolorosa lontananza dal padre Milone, da subito mostra di avere la stoffa dell'eroe, di essere un bambino coraggioso, vivace e curioso. Tanto da riuscire a intrufolarsi alla corte del re Carlo Magno, in occasione della regale visita alla città di Sutri.

Pronto per essere arrestato e punito, il re è talmente rapito e ammirato dalla scaltrezza del giovanissimo ragazzo da raccogliere informazioni sulla sua storia e il suo passato, per incontrarlo personalmente.

Lo spettacolo è del 1990 ed è stato pensato per la grande scena. Nacque come gioco tra Mimmo Cuticchio e il figlio Giacomo, che all’epoca aveva appena sette anni. Lo spettacolo è un esempio di trasmissione del mestiere, nel quale si racconta la pratica del fare arte attraverso l’uso della manovra a vista. Il legame con la tradizione emerge chiaramente, non solo per la scelta di un episodio tratto dalla Storia dei Paladini di Francia, ma soprattutto per la volontà di Mimmo di tramandare le proprie conoscenze al figlio.

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10-13 , sabato e domenica ore 10-12.30

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti