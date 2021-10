Insegnare ai più giovani l'uso corretto dei monopattini, a Bari la Giornata sulla sicurezza stradale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

L’uso del monopattino è sempre più diffuso e la guida in sicurezza è ormai una necessità. Sebbene il numero di monopattini in circolazione sia ancora molto contenuto e nonostante la limitata circolazione nel 2020 dovuta al Covid, in Italia lo scorso anno sono stati accertati 123 incidenti. Con la ripresa della circolazione e l’aumento del numero degli utilizzatori è probabile che il tasso di incidentalità si incrementi.

Per questo l'Ac Bari Bat, in collaborazione con l'Aci Vallelunga, ha deciso di organizzare una giornata di corsi di guida sicura dei monopattini elettrici, riservata alle scuole.

Mercoledì 27 ottobre, a partire dalle 9, ottanta ragazzi dell'istituto tecnico Marconi si alterneranno in piazza Libertà per partecipare alle sessioni teoriche e pratiche sull'uso corretto dei monopattini. Main sponsor Mooney Sisal Pay il gruppo Picca.